Washington nezvládl koncovku s Chicagem, Satoranský nastřílel osm bodů | iSport.cz

Žádný z týmů si během zápasu nevypracoval dvouciferný náskok, vedení se měnilo šestnáctkrát a dvanáctkrát bylo vyrovnáno. Většinu druhé půle proseděl na lavičce Satoranský i Bradley Beal, který za 22 minut na palubovce zařídil 19 bodů.

Náhradník českého reprezentanta na pozici rozehrávače Chasson Randle 13 sekund před koncem dal obě šestky, zapsal si jedenáctý bod a Wizards šli do těsného vedení. Jenže 1,8 sekundy před čtvrtou sirénou poslal bývalý nymburský basketbalista na čáru trestného hodu Lemona a člen chicagského farmářského celku z G-League rozhodl. Celkem Lemon nasbíral 24 bodů a byl nejlepším střelcem zápasu.

Závěrečnou akci po oddechovém času sice měli washingtonští, jenže Jordan McRae trojku s klaksonem nedal. Zůstal tak na 14 bodech, tolik jich dal i další náhradník Sam Dekker. Nejvíce se činil pivot Thomas Bryant s 20 body a 14 doskoky, kterému sekundoval další podkošový hráč Bobby Portis s 20 body a 10 doskoky.

"Prostor dostali hráči, kteří ho jinak tolik nemají. Ukázali, že koše dávat umí. Co se týče ofenzivy, tak s tou ani v průběhu sezony nebyl problém a to nám ještě ti nejlepší hráči v tomhle směru schází. Nicméně ta obrana... Potřebujeme hráče, kteří by nám na obranné polovině pomohli a udělali z Washingtonu lepší tým," řekl kouč Wizards Scott Brooks.

V bitvě o play off si ve Východní konferenci vyměnili pozice floridské celky Miami a Orlando. Heat totiž prohráli doma s Bostonem 102:112 a přepustili poslední postupové osmé místo Magic, kteří si před svými fanoušky poradili s New York Knicks 114:100.

Ve hře o účast ve vyřazovací části se udrželo i Charlotte. Hornets uspěli v hale New Orleans 115:109, zatímco týmy Brooklynu i Detroitu prohrály. Nets nestačili na Toronto (105:115), Pistons na Indianu (89:108).

NBA:

Washington - Chicago 114:115 (za domácí Satoranský 8 bodů, 3 doskoky, 4 asistence), Atlanta - Philadelphia 130:122, Brooklyn - Toronto 105:115, Dallas - Minnesota 108:110, Denver - San Antonio 113:85, Detroit - Indiana 89:108, LA Clippers - Houston 103:135, Miami - Boston 102:112, New Orleans - Charlotte 109:115, Orlando - New York 114:100, Phoenix - Utah 97:118, Portland - Memphis 116:89.