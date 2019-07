Mnohými experty je tahle americká plavovláska považována za nejlepší fotbalistku světa současnosti. Nejen sportovní talent ale fascinuje fanoušky této sportovkyně. Obdivují také její krásu a půvab na jedné straně a laskavost a psaní dětských knih na straně druhé.

Alexin Instagram sleduje neskutečných 6,5 milionu fanoušků! A fotbalistka se na fotkách ráda chlubí (ve vší slušnosti) symetrickými, pěkně zaoblenými křivkami svého vysportovaného těla. Také to neuniklo prestižnímu časopisu Sport Illustrated, jehož se stala tváří.

Letošní světový šampionát ve Francii zastihl fotbalistku s číslem 13 na dresu ve výborné formě a je stále středem pozornosti. Vyhlášená kanonýrka, která to víc umí levačkou, hned v úvodním zápase vsítila Thajkám pět gólů, skvělou formu potvrdila i v dalších duelech.

Zbožňují ji

Podle Marca Skinnera, trenéra fotbalového klubu Orlando Pride, za který Alex v USA hraje, je Morgan nejlepší fotbalistkou na světě. „Je ohromná a velmi laskavá, není divu, že ji lidé i spoluhráčky zbožňují,“ říká o ní.

Přitom s fotbalem začala až ve 14 letech, což je u sportovců, kteří se vyšplhají na světovou úroveň, velmi pozdě. Už za tři roky se ale dostala do juniorských reprezentačních výběrů.

V lednu 2011 se stala jedničkou draftu WPS, jediné profesionální fotbalové ligy žen na světě. A hned s týmem Western New York Flash vybojovala ligový titul. Dnes patří k oporám americké reprezentace.

Alex by to klidně mohla zkusit třeba jako modelka, nemá to ale zapotřebí. Fotbal ji velice dobře živí, jako první fotbalistka uzavřela »milionový« profesionální kontrakt. K tomu si přivydělává jako tvář prestižních firem jako Coca-Cola nebo Nike.

Je také spisovatelkou, napsala už několik dětských knížek, které se věnují sportu. Divoká Alex Kráska je jen člověk, jak se říká, tedy žádný andílek.

Opilá pořvávala na policisty

Dokázala to třeba před dvěma lety v zábavním parku Epcot Center (Walt Disney World Resort) na Floridě. Opila se jako Dán a pokřikovala na lidi neslušné výrazy. Společně s partičkou pěti svých kamarádů se pak v místní restauraci dostala do potyčky s jinými návštěvníky podniku.

Na policisty, kteří ji pak z podniku vyváděli, křičela a vyhrožovala, že má známé u místní policejní zásahové jednotky SWAT. To měl asi její manžel Servando Carrasco (30) radost…

Morgan nepatří do fanklubu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Už před šampionátem řekla, že se v případě triumfu Američanek nezúčastní recepce na počest vítězek v Bílém domě. „Zastává jiné hodnoty než já,“ řekla.