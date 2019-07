Svatba z vypočítavosti? Serena Williamsová promluvila o svém miliardáři

Serena Williamsová si jen tenisem vydělala skoro 90 milionů dolarů. Další desítky milionů dolarů dostává od velkých nadnárodních firem. Její celkové její se odhaduje na 225 milionů dolarů.

Americká hráčka ale nenechává peníze ležet ladem a investuje je například i do nových společností. Slibuje si tak, že se jí vložná suma zněkolikanásobí. Kromě několika finančních rádců věří Serena především svému muži. „Na Alexise opravdu spoléhám,“ potvrdila tenistka magazínu Forbes, že investor a miliardář Alexis Ohanian je jejím životním mužem ve vztahu i byznysu.

„Chce být skvělá ve všem, co dělá,“ řekl Ohanian o své ženě, která investovala již do 34 projektů. Serena věří, že jí vložené peníze vydělají desítky milionů dolarů. „Je to zábava. Nejsem přitom člověk, který by riskoval. Jsem někdo, kdo opravdu minimálně riskuje a sází, že by něco mohlo vyjít.“