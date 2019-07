Biatlonová MISS Puskarčíková: Teď si mě dobírají. Co na to manžel?

Když se na britských webech objevil výsledek výzkumu univerzit z Bristolu a Exeteru, podle něhož účastníci ze 156 předložených fotografií vybrali jako nejhezčí biatlonistku světa Evu Kristejn Puskarčíkovou, Facebook Českého biatlonu to hned oglosoval: „Škoda, že se u nás nejdřív nezeptali, to bychom jim řekli rovnou, že české biatlonistky jsou nejkrásnější.“ Že je však Miss biatlon z Česka? Samotná hrdinka byla raději skromnější.

Jak vás toto vítězství potěšilo?

„No, myslím, že je to subjektivní názor. A ten, kdo to našel, tomu dal úplně jinou důležitost, než jakou to nemělo mít. Raději to mělo zůstat v pohřebišti výzkumů. Já to moc neřeším.“ (směje se)

Asi jste na to ale dostala i řadu reakcí, že?

„Ano, lidi mi začali přeposílat odkazy, smát se, gratulovat a tak. Ale říkala jsem si, že by mě daleko víc potěšilo, kdyby mě raději po úspěšné sezoně vyhodnotili jako nejúspěšnější biatlonistku. Tohle je zvláštní. Půlka lidí přikývne, další půlka s tím nesouhlasí… Je to prostě subjektivní.“

Co říkal váš manžel Lukáš Kristejn?

„To jsme se smáli, že mě měli všichni vidět předevčírem, když jsme kopali kadibudku. To by asi koukali.“ (směje se)

A neříkal něco o tom, že si vás teď musí víc chránit?

„Ne, to ne.“

Ono ale porazit vyhlášenou italskou krásku Dorotheu Wiererovou, to se také cení, ne?

„No, radši bych ji porazila na trati, abych pravdu řekla. Tohle vůbec neberu.“ (směje se)

Jak tedy vypadá příprava na další sezonu, která je nyní v létě v plném proudu?

„Máme tréninkový plán nastavený tak, že trénujeme pořád. Měli jsme sice týden takový volnější, že bychom mohly trénovat samy, ale stejně ty plány pak byly jiné. Až nás překvapilo, co máme vše stihnout, takže moc volna nemáme. Spíše máme možnost víc trénovat individuálně. Příští týden nás čeká Jablonec a pak jedeme do Norska na soustředění.“

Na další místo vybrané trenérem Egilem Gjellandem?

„Přesně tak. Ani nevím, kde to bude, ještě jsem tam nikdy nebyla, takže jsem sama zvědavá, jak to bude vypadat.“

Jak jste dala dohromady své zraněné rameno, které vás v minulé sezoně ještě brzdilo?

„To už je v pohodě. Po sezoně mi hodně pomohl odpočinek, protože ke konci sezony jsem se s tím ještě trochu trápila, bolelo to. Jak jsme si ale v dubnu odpočinuly, tak od chvíle nástupu do přípravy už nemám žádné omezení. Nemohu sice dělat nějaké dva nebo tři cviky, o tom vím, ale jinak mi to do přípravy nezasahuje.“

Léčila jste to tedy jak? Byly tam nějaké zvláštní rehabilitace?

„Ano, ještě jsem s tím jezdila na speciální cvičení do Prahy.“

Co tedy říct k nadcházející sezoně, k níž ještě zbývá přes čtyři měsíce?

„Ono to daleko je, ale zároveň není. Sice si řeknete, že je ještě čas, ale pak se probudíte a už máte jen měsíc do závodů. Člověk na to tak musí furt myslet a i v přípravě to brát na mysl - víte, proč to děláte a že chcete být pak v zimě dobrý. Nezbývá tedy nic jiného než makat a doufat, že to bude to nejlepší.“