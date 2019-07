Plavková erotika doma i v cizině. České tenistky vytasily ženské zbraně!

Iveta Benešová ukončila kariéru již před pěti lety, ale stále má dokonalou postavu







72 zobrazit galerii

Divoký mejdan wimbledonské šampionky Strýcové: Striptýz v centru Prahy!

Iveta Benešová (36)

Nejraději se opaluje na své velké pražské terase. Přestože kariéru ukončila už před pěti lety, má stále vysportovanou postavu. U tenisu zůstala jako televizní expertka a obchoduje i s vlastní kolekcí šperků.

Iveta Benešová ukončila kariéru již před pěti lety, ale stále má dokonalou postavu • Foto instagram.com

Nicole Vaidišová (30)

Manželka Radka Štěpánka vyrazila na pláž v Monaku. Bývalá tenistka se u Středozemního moře slunila v černých bikinách a užívala si chvíle pohody, protože roční dceru Stellu měla na hlídání.

Nicole Vaidišová si užívá v Monaku • Foto instagram.com

Andrea Sestini Hlaváčková (32)

V tuzemských luzích a hájích chytala bronz pár dní před porodem. „Je to požehnaný stav, ale těším se i na to požehnáni, až si budu moct vrátit tělo do původního stavu,“ odfrkla si sličná tenistka, která čeká s manželem Fabriziem dcerku.

Andrea Sestini Hlaváčková bude rodit během několika dní • Foto instagram.com

Karolína Plíšková (27)

Třetí nejlepší hráčka žebříčku WTA odpočívala se svým mužem Michalem Hrdličkou na pláži doma v Monackém knížectví, kde spolu zároveň oslavili i první rok manželství.

Karolína Plíšková je v Monaku, kde slavila roční výročí se svým mužem Michalem Hrdličkou • Foto instagram.com

Karolína Muchová (22)

Letošní čtvrtfinalistka Wimbledonu vyrazila nabrat síly na zbytek sezony na Tenerife. Kromě plavání v Atlantském oceánu vyrazila i na sopku Pico de Teide, která naposledy vybouchla před 110 lety.

Karolína Muchová je na Tenerife • Foto instagram.com