Jágr po drsné kritice legendárního Hrdiny: Proč letěl se Zemanem do Číny?

Co říkáte názorům, že jste se postavil na stranu Babiše, Zemana, čínského režimu?

„Já se k tomu nechci moc vyjadřovat. Já už... S nikým se prostě nehádám. Tady se spíš nesouhlasí s tím, že jsem odjel do Číny, abych to správně pochopil, že?“

Ano, mimo jiné.

„A z jakého důvodu se tak soudí? Proč? Protože já si myslím, že jsem člověk, který se snaží mít všechny rád, bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasím, nebo ne.“

To je možná pro mnohé problém. „

Ale to je moje filozofie. Já se jí budu držet a je mi jedno, co si o mně lidi myslí. A i kdyby byl pro někoho ten člověk špatnej, já ho chci mít pořád rád. Takto se chci dívat na svět a nebudu to měnit! To za prvé.“

A za druhé?

„Co se týká té Číny. Kdybych byl minulý rok hráčem Bostonu nebo Calgary, které tam hrály exhibici, tak jsem taky špatnej? Protože jinak tomu moc nerozumím. Buď jsem blbej, nebo nevím. Když odjedu do Číny, je to něco špatnýho, protože tam je komunismus?“

Jde o to, s kým tam jedete. Spřáhnul jste se s politickou elitou a spoustě lidí se to nelíbí.

„Jasně, v pořádku. Od roku 1990 jsme měli prezidenty pana Havla, pana Klause, pana Zemana. Se všema jsem se vyfotil, byl jsem rád, že jsem s nimi mluvil. Nevím, jestli mi někdo vyčítal, když jsem někam jel s panem Havlem. Nebo když jsem debatoval s panem Klausem, který mimo jiné současného prezidenta podporuje, a to je zakladatel ODS. Jak říkám, nechápu to...“