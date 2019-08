Holka, nebo kluk? Vémola Lele doručil, co slíbil. Podívejte se, jak to zjistil

Nedávno oslavil nejen třicáté čtvrté narozeniny, ale i zprávu, že se stane tatínkem. Teď už Karlos Vémola ví, zda se mu narodí další syn, nebo holčička. A jeho partnerka Lela Ceterová září nadšením.

„Splnil se mi ten největší sen v životě,“ raduje se Lela. Přála si totiž jako první dítě holčičku. A bude tomu tak.

Pro samotného krále českého MMA to není prý žádné překvapení. „Mam radost pro Lelu. Já nevím, proč, ale byl jsem si fakt na sto procent jistý, že to bude holka, když jsem jí to slíbil,“ směje se Vémola.

Budoucí maminka jeho slova potvrzuje. „Pamatuji si dodnes, jak mi Karlos před dlouhou dobou jednou řekl, že mi tu holčičku rád udělá. A najednou je to tu a já jsem šťastná.“

A jak se sama Lela dozvěděla, že se jí veliký sen skutečně splní?

„Doktor se mě zeptal na sonu ‚Tak maminko, co byste si přáli mít?‘ Moje odpověď byla, v prvé řadě zdravé miminko, to je to nejdůležitější. Doktor odpověděl ‚Ano, to je v pořádku.‘ A chtěla bych holčičku. A odpověď zněla ‚My plníme sny, bude to holčička.‘ V tu chvíli jsem se rozplakala. Zažít něco takového je neskutečně silná emoce,“ prozrazuje Lela.

Takhle se Karlos Vémola dozvěděl, že mu partnerka Lela Ceterová porodí holčičku.

Slavný ranař se zprávu, že dodržel, co slíbil, dozvěděl díky balónku, který, když probodl nožem, tak se místností rozlétly růžové konfety. Překvapený ale příliš nebyl, vždyť prostě dodržel slovo, pousmál se později.

A jak se bude dcera nejslavnějšího českého bojovníka jmenovat? „Moc se mi líbí jméno Lili, ale Karlos by chtěl, aby se jmenovala jako já. Na tom se budeme muset ještě dohodnout,“ dodává šťastná Lela.

Vémolova Lela ukázala šatník: dárek od Karlose. Luxusní boty a spousta šatů

Bijec Karlos Vémola jako James Bond! Promluvil i o dítěti

Vémola: Díky Všechnopárty na mě hodně lidí změnilo názor