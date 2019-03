Vémolu čeká premiéra po přestupu: Vždy, když něco udělám, je to velký | iSport.cz

Čeká ho první zápas ve žlutočerném dresu organizace OKTAGON MMA. A Karlos Vémola slibuje premiéru ve velikém stylu. „Musí dojít na TKO, to by jinak nešlo,“ předpovídá způsob porážky polského soupeře Pawla Brandyse. Zároveň prozrazuje i to, že do souboje bude nastupovat poprvé po vážném zranění.

Jak se těšíte na zápas v Ostravě?

„Určitě jo. Bude to moje premiéra v OKTAGON MMA, musím se předvést ve stylu. Slíbil jsem, že toho hodně dokážu, tak to budu muset předvést už v prvním zápase.“

Dokážete opět předpovědět, jak a v kolikátém kole vyhrajete?

„No, vzhledem k premiéře to musí být TKO (technický knockout). To by jinak nešlo. Akorát že polský soupeř Pawel Brandys, jak jsem ho nasledoval, je dost tvrdej, proto si nemyslím, že to bude v prvním kole. Kdybych si měl tipnout, bude to koncem druhého kola. Samozřejmě že se pokusím o první, ale je opravdu docela tvrďák. Uvidíme.“

Váš přestup z XFN do organizace OKTAGON MMA způsobil celkem poprask. Mělo to nějaký vliv na vaši přípravu před soubojem?

„Ne, to můj trénink neovlivnilo. Ale měl jsem docela vážné zranění, které teď nechci upřesňovat. Možná po duelu. Nicméně kvůli tomu se mi trénovalo opravdu špatně. Poprvé budu mít na zápase svého fyzioterapeuta, který mě bude kontrolovat i před zápasem, kdyby se snad objevily nějaké bolesti. Je to pro mě další výzva. Teď je mi ale fajn, nic mě už nebolí a mohl jsem absolvovat i sparingy.“

Ohledně přestupu z XFN do Oktagonu jste musel zaznamenat asi hodně reakcí, že?

„To asi viděl každý na sociálních sítích a v médiích. Připadalo mi, jako by se jeden týden Česká republika o ničem jiném nebavila. Ohlasy na to byly samozřejmě veliké.“

A jak jste to období prožil vy sám?

„Začínám si na to zvykat. Vpodstatě vždycky, když něco udělám, tak je to velký. Ať už něco řeknu, nebo udělám, tak se to někomu líbí, někomu ne. Vše, co dělám, se snažím dělat ve velikém stylu. A myslím, že se to odráží i na českém MMA, které teď jede opravdu hodně vysoko.“

Mimochodem, nedávno jste se dokonce v Anglii sešel s velvyslancem, že?

„Ano, velvyslanec mě pozval na večeři na ambasádě. A já, abych mu to oplatil, jsem ho nedávno pozval na natáčení Show Jana Krause, které se točilo v Londýně, a jedním z hostů byla i moje partnerka Lela.“

Co pro vás to pozvání na večeři znamenalo?

„Hodně. Ale ne pro mě samotného, ale zejména pro náš sport jako takový. Je vidět, že si MMA všímají i lidé, od kterých bychom to nečekali. Už nejsme jen gladiátoři a barbaři, ale vážení sportovci. Jako pan velvyslanec pozval v minulosti například Petra Čecha a další veliké sportovce, tak pozval i mě. Ne jakožto zápasníka v kleci, ale jako významného sportovce. A tím se náš sport mění v něco úžasného. Jsme už braní širokou veřejností jako profesionální atleti.“

Stal jste se vyloženě celebritou, jak to prožíváte? Je to pro vás už běžná věc, rutina?

„To rozhodně ne. Ono to není ze dne na den. Nejprve jsem měl fanoušků sto, pak dvě stě… Prostě to pořád postupně narůstá. A navíc, potkávám se čím dál více s opravdovými ikonami. Lidmi jako je Jaromír Jágr, Petr Čech, Radek Štěpánek a podobně. A vždy si říkám, jak to asi prožívají oni. Když jdu na nějakou akci, chce se se mnou fotit hrozně moc lidí. Přitom proti nim jsem úplná hvězdička. Když to zvládají oni jako frajeři, tak to musím zvládat i já.“

Pořád se tak věnujete fanouškům? Dá se to vůbec zvládnout?

„Jo, hodně se s nimi fotím a trávím s nimi mnoho času. Snažím se. Jde totiž o to, že se s isícovkou lidí vyfotíte a pak jednomu řeknete ne, ale ten pak všude rozmázne, že je Vémola namyšlenej. Takže se snažím svým fanouškům opravdu naplno věnovat a zároveň obdivuji lidi, jako je třeba Jágr, Čech a další. Oni musejí být zastavovaní fanoušky nonstop každý den. Mám k nim za to opravdu obdiv a nemyslím si, že v mém případě je to nějak nad rámec únosných mezí.“

Zrovna na Instagramu získáváte stále nové počty fanoušků, které baví vás sledovat. Nedávno jste je dokonce provedl krokodýlí zoo a říkal jste, že si chcete pořídit jednoho opravdu velikého. Nakoupil jste?

„Já mám toho největšího kajmana nilského, který je sice ještě mladý, ale roste rychle, takže mu budu brzy zvětšovat terárium. Je ale pravdou, že nemám takovou trpělivost. Chtěl bych, aby byl už veliký. Ti už hodně vyrostlí se ale však špatně shánějí. Ale pracuji na tom. Pokud se mi to nepodaří, tak budu muset počkat. Ten můj má teď metr a půl.“

To ale není klasický domácí mazlíček. Čím vás krokodýli a kajmani tak oslovili?

„Mě fascinují dravci. Lvi, krokodýli, žraloci… A celkově mám rád nevšední věci, toho už si ale lidé určitě všimli. Jsem prostě jako člověk hodně výstřední. A když přijde ke mně někdo na návštěvu, tak mu řeknu, že jdeme krmit krokodýla. Pak můžu říci, jdeme krmit žraloky. Návštěva si pak připadá jako v zoo a zažije něco, co jinde ne. Nemám prostě rád běžný život. A mám v sobě dravost, tak mě baví dravá zvířata. Na druhou stranu sbírám i motýly. Takže se to ve mně asi pere. Taková ta něha a agrese.“ (směje se)

