Jak přesně zemřel cyklistický talent (†22): potřeboval zázrak, který nepřišel

„Bjorg zemřel kvůli protržení jater, které způsobilo masivní vnitřní krvácení. Následovala srdeční zástava,“ popsal Maarten Meirhaeghe, týmový doktor Lotto-Soudal, co způsobil pád na 48. kilometru pondělní etapy.

„Tím, jak spadnul, měl tu největší možnou smůlu. S takovým vnitřním krvácením je potřeba zázrak. A ten nepřišel,“ dodal s tím, že i kdyby se zranění stalo přímo v nemocnici, šance na záchranu by byla malá.

22letý Bjorg Lambrecht 48 kilometrů po startu etapy z Chorzówa do Zabrze narazil do betonové propusti, svou roli na tragédii zřejmě sehrál i déšť a mokrý asfalt. Záchranáři museli jezdce na místě resuscitovat a po obnovení životních funkcí byl převezen do nemocnice sanitkou, protože podle médií jeho stav neumožnil transport vrtulníkem. Lékařům se ho ale při operaci nepodařilo zachránit.

„Viděl jsem, jak ztratil kontrolu nad kolem a spadl do příkopu, kde naneštěstí byl betonový obrubník. Neměl šanci uhnout,“ popsal incident polský cyklista Marek Rutkiewicz. „Viděl jsem, jak leží schoulený na dně příkopu, ale jeli jsme dál, protože jsme si mysleli, že se nic vážného nestalo,“ dodal.

Z úterní etapy se stala zkrácená pietní jízda, která neměla vítěze, kolegové i konkurenti mladého Belgičana se ani nesnažili zakrýt slzy.

Po druhé etapě závodu WorldTour v Polsku byl Lambrecht dvacátý v průběžném pořadí. Na červnovém závodu Critérium du Dauphiné vyhrál soutěž mladých jezdců a loni získal stříbro na mistrovství světa cyklistů do 23 let. Zúčastnil se také loňské Vuelty a při prvním startu na Grand Tour odstoupil po 14. etapě.