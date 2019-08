Magicova oslava v luxusu, jak šel život? Milovník žen porazil HIV i stereotypy o gayích

Jen na basketbalový úspěch z hráčských let se mu navázat nepodařilo. V devadesátých letech koučoval na šestnáct zápasů Lakers (pouhých pět vítězství), v březnu 2017 se stal prezidentem klubu s tím, že má zastavit jeho strmý pád. To se však vůbec nepodařilo a letos v dubnu překvapivě na funkci rezignoval. Své rozhodnutí vysvětlil tím, že chce mít zase ze života radost jako dřív.

Na Chrousta se zapomnělo

Na střední škole se vytáhl do výšky přes dva metry, stále byl ale velmi útlý. Sousedé mu začali říkat „Chroust“. Ta přezdívka se však postupem času k Johnsonově velké radosti vytratila. „A nyní dámy a pánové, je tady nejlepší družstvo NBA, Los Angeles Lakers, a jeho neméně slavný hráč Chroust Johnson. To by znělo strašně,“ vyprávěl kdysi.

Již na střední škole Everett High School patřil k obrovským talentům. Po jednom vydařeném zápase, kdy nastřádal 36 bodů, 18 doskoků a 16 asistencí, za ním jako obvykle přišel do šatny Fred Stabley, sportovní zpravodaj lansingského deníku. „Myslím, že by sis zasloužil přezdívku, Earvine. Co takhle, kdybych tě nazval Magic?“ Tehdy bylo Earvinu Johnsonovi patnáct let a tahle přezdívka mu již zůstala celý život.