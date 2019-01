Hvězdný Stoudemire v Praze. Pro Satoranského je skvělé hrát NBA, řekl | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Nejlepší basket kariéry? Čísla nelžou: Satoranský bez Walla září VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc velkou novinkou pro vás bylo i seznámení s českým basketbalem?

„Bylo to v pohodě. Navíc jsem se v zápase s Nymburkem opět setkal s Bracey Whitem, kterého znám ze střední školy. Hráli jsme spolu školní turnaje a bylo to hezké si proti sobě zase zahrát.“

Co jste tedy o českém basketbale věděl? A jak si užíváte hraní v Izraeli?

„Nic moc o české lize nevím, ale poznal jsem, že Nymburk je dobrý tým Mají šikovné kluky a mají i skvělé zázemí. To izraelský basketbal je pro mě zábava, užívám si to. Je to pro mě splněný sen, miluju Izrael a i to, že můžu být v osmatřiceti zdravý, abych hrál basketbal, je pro mě požehnání. Snažím se té možnosti využít.“

Sledujete pak i dál NBA?

„Ano, když můžu tak ano. Samozřejmě máme jiný program, takže je těžké, ale snažím se sledovat ty nejlepší momenty. Sleduji i jak se vyvíjí kariéra některých hráčů.“

Jste v kontaktu stále s některými hráči NBA?

„Ano jsem v kontaktu s řadou z nich, ale je to těžké, protože jsme v jiném časovém pásmu. Snažím se ale zůstat v kontaktu se svými kamarády, jako jsou Dwyane Wade, Steve Nash, Shawn Marion. Všichni, se kterými jsem hrál, jsou mí blízcí přátelé.“

Který moment ze své kariéry v NBA si pamatujete nejvíc?

„Byly to vůbec nejúspěšnější roky mé kariéry. A když jsem třeba hrál se Stevem Nashem v Phoenixu, to bylo neskutečné. Nash to hodně spoluhráčům usnadňoval, a byť nikdy nejde dávat sám za zápas 27, když máte spoluhráče jako je on, tak to jde lehce. Dělá z vás lepšího hráče.“

Znáte i jediného Čecha, který nyní NBA hraje, Tomáše Satoranského?

„Ne tak úplně, ale už jen být v NBA je skvělé a pro něj to musí být skvělá zkušenost z hlediska atmosféry, jak tam kluci trénují a jaké to je hrát na nejlepším levelu.“