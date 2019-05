Welsch: Satoranský a změna týmu? Začínat znovu je těžké. Co radí experti? | iSport.cz

Ještě před třemi lety měl v držení řadu českých rekordů v NBA, on mu jich však většinu vzal. A ta maxima, která ještě Jiřímu Welschovi zůstala? „To je jen otázka času, než padnou,“ má jasno bývalý basketbalista k vystoupení Tomáše Satoranského. Sám ví, co obnáší sláva a respekt v zámořské lize. I jaká úskalí se skrývají za odchodem z týmu, kde si basketbalista už na daný herní styl zvykl.

Jak byste hodnotil Satoranského třetí ročník v NBA?

„Tak já tu uplynulou sezonu vnímám pozitivně, neboť udělal další krok dopředu. Jasně, bylo to umocněné i tím, že měl štěstí, kdy se opět zranil hráč na jeho pozici, John Wall, a k tomu se ještě zranil tak významně, že to vypadá, že nebude moci hrát ani příští sezonu. To byla situace, která mu obrovsky pomohla, protože dostal další velkou příležitost a využil ji víc než dost. Myslím, že není pochyb o tom, že Tomáš bude i v dalších sezonách běhat po NBA palubovkách.“

Další smlouva je tedy z vašeho pohledu formalita, u které se bude řešit kde a ne jestli?

„Myslím, že otázka je jen výše té smlouvy. Můžu být samozřejmě překvapený, ale osobně bych se divil, kdyby Tomáš Washington opouštěl. Stát se sice může všechno, ale spíš to vnímám jen jako otázku, jak vysoká ta smlouva bude, než zda bude a kde.“

Proč si myslíte, že Satoranský ve Washingtonu zůstane?

„Za prvé, co jsem s Tomášem mluvil, tak Washington má podle všech možných i nemožných pravidel právo mu nabídnout tu nejvyšší možnou smlouvu – a to si myslím, že bude hrát velkou roli. Za druhé bude rozhodující i to, že se již nějakým způsobem našel a zabydlel nejen v týmu Wizards, ale i ve městě a mezi fanoušky. A třetí věcí je, že prokázal schopnost stát se jedním z jejich stavebních kamenů. Podle všech výměn, které Washington letos uskutečnil, se mi zdá, že již zahájil, ať už oficiálně nebo ne, proces přestavby.“

A do toho se po šestnácti letech rozloučil i s generálním manažerem Erniem Grunfeldem.

„Přesně tak. I tohle vnímám jako začátek něčeho nového a jsem si jistý, že by toho měl být Tomáš součástí. Proto si myslím, že ho u Wizards ani nenechají jít na trh volných hráčů a budou se s ním chtít domluvit a pokračovat.“

Bude jim věřit? Přece jen trenér Scott Brooks s ním v minulosti poměrně často zamával.

„To nechci komentovat. Bezpochyby se ale jeho role změní i s tím, jaká částka se mu změní na výplatní pásce. To je jedna z věcí, která v NBA funguje. Myslím, že ale i nehledě na to Tomáš získal dost velký respekt. Otázkou pak také je, zda Scott Brooks jako trenér zůstane. To teprve uvidíme.“