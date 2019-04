Satoranský o MS i pokračování v zámoří: Patřím dál do NBA! | iSport.cz

Zatímco řada lidí trávila uplynulé svátky na vlně klidu, on byl rád, že je rád. „Velikonoce jsem si moc neužil. Cesta z Ameriky byla hektická, balili jsme celý byt a dorazili pak s miminkem i celkem rozsekaní. Nakonec jsme ale i my byli s rodinou a to k tomu patří,“ řekl Tomáš Satoranský. A byť probíhající play off NBA a boj o titul už pokračuje bez jeho týmu, on se nemá za co stydět.

Znovu jste posunul česká maxima, jako první Čech jste dosáhl triple double, opět se dostal do základní sestavy… Byla tohle sezona, po které jste si řekl: Já jsem to dokázal a uspěl v NBA?

„Ano, asi to byla jedna ze sezon, kdy jsem si dokázal, že do NBA patřím. Byla to druhá sezona po sobě, kdy jsem dostal hodně minut, a má role patřila v týmu k největším, takže to bylo potvrzení, že mám v NBA své místo a můžu být důležitou součástí NBA týmu. Jinak ale ta sezona nebyla po týmové stránce vydařená a je tam spousta prostoru ke zlepšování.“

Když tedy všechny své dosavadní tři sezony v NBA porovnáte?

„Výkonnostně se to stupňovalo, což se projevilo i ve statistikách a porci minut, které jsem dostával. První sezonu jsem musel bojovat o místo v týmu, bylo náročné si zvykat na vše nové, ale ve druhé jsem se už usadil, upozornil na sebe a ve třetí jsem se už cítil, že mám v týmu zodpovědnost a patřím k hráčům, na kterých to třeba v některých zápasech stojí.“

Jak pak člověka zamrzí, že to osobně vyjde, ale týmově ne? Jakou z toho děláte analýzu?

„Je to zvláštní pocit. Člověk má radost a ví, že se mu sezona povedla, jenže pak i ví, že ty týmové cíle nevyšly. Já jsem typ hráče, který upřednostňuje týmové cíle, takže z tohoto pohledu to za mě byla neúspěšná sezona. Bylo tam strašně moc věcí, jež se staly – vedle zranění Johna Walla jsme vyměnili ohromné množství hráčů a to také není dobře pro tým, který má dobře pracovat celou sezonu. Podle mě jsme proměnili nejvíc hráčů v historii klubu, takže to na to mělo velký vliv. A už od začátku jsme hráli špatně, nebránili jsme dobře a nepodařilo se nám vyhrát víc zápasů po sobě – to tomu týmu také nepomůže.“

Změnila se i nějak vaše pozice mezi spoluhráči, že jste se stal opět lídrem týmu?

„Pro mě se nic nezměnilo, já se snažím mít vždy dobré vztahy se všemi spoluhráči. Paradoxně mi přišlo, že jsme v téhle sezoně měli všichni v šatně výborný vztah a panovala tam dobrá atmosféra. Jen jsme to nedokázali prodat na hřišti, což zamrzí dvakrát tolik. Tím, že jsem byl ale ve Wizards i předchozí dva roky, cítil jsem se jistější v komunikaci s hráči i trenéry.“

Musel jste něco i výrazně měnit, když jste stal opět členem základní sestavy?

„Ano, netrénoval jsem tolik jako první rok, když nehrajete a snažíte se udržet v kondici a herním rytmu tím, že víc trénujete a chodíte i na nějaké individuální přípravy. Teď jsem se však naopak věnoval regeneraci po zápasech, hodně spolupracoval s fyzioterapeuty a masérkou… po dvou měsících, kdy jsem tak začal hrát v základní pětce, jsem zase najel na tento režim."

Jak pak i probíhal i rozhovor s trenérem Brooksem po konci sezony?

„Tenhle rok to bylo jiné, protože jsme dva týdny před těmi mítinky vyhodili našeho generálního ředitele Ernieho Grunfelda… a teď ve Washingtonu panuje nejistota. Nikdo neví, jaké budou další kroky vedení. Myslím, že se snaží udělat rozbor sezony, takže to ještě chvíli potrvá. Vše tedy bylo ještě čerstvé a nikdo toho moc nevěděl. Bavili jsme se tak o tom, co jsme měli v té sezoně udělat jinak, proč se to nepovedlo a tak. Trenér Brooks mi proto poděkoval za přístup, jaký jsem měl celou sezonu, a víc jsme se o sezoně nebavili. Ono je i těžké se bavit o budoucnosti, když si nikdo není jistý, zda bude pokračovat.“

Včetně vás. Jak teď vidíte svou dobíhající smlouvu a možné prodloužení ve Wizards či jinde?

„Je těžké to hodnotit hned teď, po uplynulé sezoně. Ve Washingtonu panuje velká nejistota, trh volných hráčů se otevírá až v červenci, děje se play off, bude draft a to hlavní tedy nastane až později. Navíc je na to v NBA i pravidlo. Co se mě tedy týče, budu čekat a uvidíme. Má priorita je zůstat v NBA a ani nejsem nijak nervózní. Věřím, že za ty dva roky jsem ukázal, co mohou ode mě týmy očekávat, a nejsem v pozici, kdy bych se o to strachoval.“

A může třeba ve vašich prioritách o budoucnosti hrát význam i vaše nová role tatínka?

„Určitě to mé pocity do budoucnosti ovlivňuje. Jednak mi to teď vezme myšlenky mimo basket – můžu se teď věnovat rodině a neřeším, co se stane za dva měsíce, ale také to ovlivňuje i v tom, kde můžeme třeba jednou žít. To je ale těžké teď hodnotit, protože v tuhle chvíli nic konkrétního není.“

Jak tedy bude vypadat váš letošní letní program?

„V tuhle chvíli mě čeká chvíle volna, chci se věnovat rodině a čerstvě narozené dcerce Sofii. Tím, že ji ještě neviděli ostatní členové rodiny, tak chci strávit nějaký čas s nimi a do konce května bych určitě nechtěl basketbal řešit. Během června a července chystám ale už nějakou přípravu, mám tu domluvené nějaké trenéry, kteří se za mnou staví a určitě budu nějaký čas i ve Španělsku, kde jsem vloni také trénoval. A pak už to bude příprava s nároďákem na mistrovství světa.“

V čem se chcete během přípravy nejvíce individuálně zlepšit?

„Už jsem nad tím přemýšlel během sezony a jednou z věcí, které by mi v aktuální NBA pomohla, je, abych se více věnoval hře jeden na jednoho. To je v NBA základ pro každého hráče, hodně akcí se dohrává jeden na jednoho… a tam bych mohl udělat progres nahoru. Všichni hráči v NBA jsou střelci a ti co přichází z NCAA to už mají také v sobě. A také chci pokračovat ve střelbě.“

A co se MS týče, jaká byla vaše reakce na los, díky němuž se v září střetnete s Američany?

(směje se) „Já osobně jsem si je nepřál, protože to samozřejmě snižuje šanci na postup ze skupiny. Ale chápu i to nadšení, že si český basketbal zahraje proti Američanům – k tomu nedochází každý den. Pro mě je to sice jiné, protože já proti těm hvězdám NBA hraju každý třetí den, ale zase jsme díky tomu v Šanghaji, což je jedno z těch nejlepších míst, kde hrát. Bude to náš první zápas na MS, takže bude zajímavé, jak se z toho dokážeme oklepat a koncentrovat se na ty další dva zápasy, které budou důležitější, a právě na ty bychom se měli soustředit. Věřím, že máme šanci postoupit.“

Byl jste pak třeba v kabině terčem vtípků od amerických spoluhráčů?

„Nemyslím, že by to tam sledovalo nějak moc lidí… spíše panovaly takové konverzace s Bradley Bealem, který má velkou šanci se do amerického výběru dostat a bylo by to hezké si zahrát přímo proti němu. To jsme tedy trochu řešili a já doufám, že se tam dostane, protože měl úžasnou sezonu.“

S jakými cíly tak do MS půjdete?

„Rozhodně nejsem zastáncem, že si to pojedeme užít – jako turisti tam jet nechceme. Já tam jedu s cílem postoupit ze skupiny a myslím, že šance je relativně velká. Proti Američanům jsou outsideři všichni a byla by blbost hádat se, že ne. Japonsko zase bude neznámá, jelikož hodně obměnili kádr, mají hráče, jenž by mohl být v top 5 draftu (Rui Hačimura) a další Američany, které získali. Půjde o těžké utkání, stejně jako s Tureckem. O postup se tak porveme s oběma týmy.“

Kdy se tedy chcete zapojit do přípravy národního týmu?

„Bude hodně záležet, jak se vyvine má situace během léta… kdy podepíšu nový kontrakt a tak. Pro mě by bylo ideální se zapojit na začátku srpna. Myslím ale, že měsíc před začátkem akce by to mělo být v pohodě.“

A budete v dalších týdnech sledovat dál i NBA? Kdo je podle vás favoritem na titul?

„Myslím, že to bude jako dřív – Golden State je stále favoritem, ale jsou tam už i takové týmy jako Milwaukee, kteří měli skvělou sezonu a budou kandidáty na to, je sesadit. Takže Golden State mají stále největší šanci vyhrát, ale nebude to tak jednoznačné. Čekají nás ještě skvělé zápasy.“

OČIMA EXPERTA: Phillip Parun (agent Tomáše Satoranského) Priorita je pokračovat v NBA „Vyjednávací pozice pro novou smlouvu je vždy odvislá od výkonu hráče. A Tomáš dokázal, že do NBA nejen patří, ale že tam patří i ve velké roli a díky němu je i jeho tým schopný vyhrávat. Čili jeho pozice pro vyjednávání je velice dobrá. Je tam pak řada faktorů, které rozhodují o spokojenosti Tomáše v daném týmu. Je to role, minutáž, výše smlouvy a tak dále. Nedá se tak říct, že by byla rozhodující jen výše smlouvy, pokud by tam nebyla ani role a minutáž. V tuto chvíli tak nejsem schopný říct žádné číslo. Uvidíme, co v létě řekne trh. Je tam hodně hýbajících se kousků… mění se hráči, management, ambice týmů a… NBA je i postavená tak, že se s hráči nesmí do července vyjednávat. Můžete dostávat zájmy, pochvaly, ale nesmí dojít ani k náznaku nabídky, protože za to jsou v NBA nejpřísnější sankce. My navíc nikam nespěcháme, necháme tomu volný průběh a jestli to bude v červenci nebo srpnu, nedokážu říct. Co se pak i týče návratu do Evropy, vždycky se tam rádi obracíme a bavíme, ale v současné době zůstává prioritou NBA.“

SEZONY TOMÁŠE SATORANSKÉHO 2016/17 Minuty: 12,6 Body: 2,7 Doskoky: 1,5 Asistence: 1,6 2017/18 Minuty: 22,5 Body: 7,2 Doskoky: 3,2 Asistence: 3,9 2018/19 Minuty: 27,1 Body: 8,9 Doskoky: 3,5 Asistence: 5,0

SATORANSKÉHO REKORDY

PRVNÍ ČESKÝ TRIPLE DOUBLE

18 bodů, 12 doskoků, 10 asistencí (11. ledna 2019 proti Milwaukee)

NEJVÍCE BODŮ V JEDNOM ZÁPASE

25 (10. února 2018 proti Chicago Bulls)

NEJVÍCE DOSKOKŮ V JEDNOM ZÁPASE

12 (11. ledna 2019 proti Milwaukee) – vyrovnán s Jiřím Welschem a Janem Veselým

NEJVÍCE ASISTENCÍ V JEDNOM ZÁPASE

11 (14. března 2018 proti NY Knicks, 10. ledna 2019 proti Philadelphia 76ers, 10. února 2019 proti Chicagu Bulls, 7. března 2019 proti Dallasu Mavericks, 10. března proti Minnesotě Timberwolves, 27. března proti Los Angeles Lakers)

NEJVÍCE ODEHRANÝCH MINUT

48 (22. prosince 2018 proti Phoenix Suns)

Tomáš Satoranský diriguje spoluhráče z Wizards v zápase NBA proti Bostonu • Foto Profimedia.cz