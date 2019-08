Sexy volejbalistka Bonnerová už má nové jméno, ale: Svatba plná průšvihů!

Pohroma za pohromou – tak vypadaly dny před její svatbou s jihoafrickým snoubencem Leem Williamsem, jejím trenérem. „Řekli jsme si ANO, ale před tím jsme museli překonat »pár« překážek,“ ušklíbla se Bonnerová ironicky.

A odhalila všechny trable. „Leovi vypršela víza a svatba málem nebyla, já byla den před obřadem na ME v Moskvě. Družička Lucy uvízla na Kanárech, 5 lidí málem nedorazilo kvůli uzavírkám v Praze, DJ to zrušil týden před svatbou a oficiální překladatelka nepřijela vůbec. To, že nám celý den pršelo a catering servíroval věci, co jsme si neobjednali, byla už maličkost,“ vypočítala.

Nenechala se ale otrávit a na zámku Loučeň si to nakonec se svými nejbližšími náramně užila. Teď se už coby paní Williamsová bude snažit s parťačkou Martinou Maixnerovou pobít o svůj olympijský sen.