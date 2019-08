Smutné loučení v Plzni, Hrošovský mizí do Genku: Nějaká éra končí | iSport.cz

Poslední zápas v Plzni byl hodně emotivní, souhlasíte?

„Emotivní to bylo asi až na konci, když jsme dostali gól na 2:1. Říkal jsem si, že jsou to možná poslední chvíle, které tady hraju. Těžko říct, jestli na celý život, ale v tuhle chvíli určitě. Bohužel to dopadlo tak, že jsme nepostoupili. Takový je fotbal. Před dvěma lety jsme měli možná štěstí s Larnakou, kdy oni si vytvořili hodně šancí, ale postoupili jsme my. Bohužel to dneska nevyšlo.“

Je to pro vás kruté?

„Měli jsme dost šancí, abychom dali další gól a postup byl náš. Bohužel jsme nedali, pak stačila jedna standardka, která byla dobře kopnutá, a bohužel z toho byl jejich postupový gól.“

Vyčítáte si nejvíc to, že jste soupeře nezlomili třetí brankou?

„Za stavu 2:0 to asi byla naše největší chyba. Mohli jsme dát na 3:0 a bylo to hotové.“

Už proběhly slzy při loučení s Plzní?

„Slzy ještě ne, ale bylo to dojemné, protože jsem se loučil s fanoušky. Co se týká mužstva a lidí okolo týmu, se kterými jsem tady zažil hodně pěkných chvil, s těmi se rozloučím až zítra. Teď po zápase není úplně vhodná chvíle.“

Jste připravený na hektické období, které vás přestupem do Genku čeká?

„Bude to takové zvláštní. Chtěl jsem si vyzkoušet zahraniční angažmá, když už tam jdu, ty pocity budou trošku nostalgické, že po takové dlouhé době opouštím klub. Ale tak to ve fotbale a v životě chodí. Těším se na novou výzvu.“

Končí v Plzni éra úspěšné generace?

„Nějaká éra ano. Někteří hráči už skončili po minulé sezoně, přešli do jiných funkcí. Ale přišli dobří hráči, dneska byl náš výkon kvalitní, i když to bohužel postup nepřineslo. Není to jednoduché, ale Plzeň může navázat na úspěchy z minulosti.“

Neříkal jste si, že branka Antvepr je zakletá, když jste dlouho trefovali břevna?

„V nějaké 70. minutě jsem si říkal, že už je to na hraně, že bude těžké dát gól. Ale podařilo se nám to, pak jsme měli další závary, já a Choras (Tomáš Chorý) jsme tam měli šance. Bohužel jsme dali jen dva góly, což je vlastně na nás v poslední době až moc.“

Bylo to emočně hodně náročné?

„Bylo to podobné jako zápas se Sportingem. U nich jsme prohráli 0:2, doma vyhráli 2:0, ale v prodloužení dostali gól, který nás vyřadil. Těžko se to hodnotí. Celkově fotbal lidi bavil, bylo se na co dívat. Bohužel s trpkým koncem pro nás.“

Co vám zůstane v srdci z Plzně nejvíc?

„Opravdu moc vzpomínek, přátel. Zažil jsem tady i dorostenecké období, našel jsem si tady hodně skvělých lidí, mám v paměti nezapomenutelné momenty, které jsem tady se všemi strávil.“

Jak se Patrik Hrošovský vyvinul jako hráč za posledních deset let, co působil v Plzni?

„Když jsem přišel (2010), Plzeň zrovna začínala zlatou éru, první rok vyhrála domácí pohár. Občas jsem tehdy trénoval s áčkem. Pak jsem šel na hostování, kariéra šla postupně nahoru a povedlo se mi dostat se do áčka. To se tady moc klukům nepovedlo. Co jsem hrál já, tak možná David Štípek a Michael Krmenčík. Ještě Vláďa Darida, ale ten tady byl chvilku přede mnou. Jsem vděčný za to, co jsem tady zažil. Určitě na Plzeň nezapomenu a budu se sem vracet.“

Jak dlouho jste uvažoval o tom, že je čas udělat krok dál?

„Možná v roce 2016, když bylo EURO. Ale turnaj mi nevyšel tak, jak jsem si přál, možná jsem na to v tu chvíli ještě neměl. Ale přišlo to teď, asi to takhle má být a já se na ten krok těším.“