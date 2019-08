Od čtyř let hraje tenis a najednou má přijít moment, kdy s vrcholovým sportem bude muset skončit. Pro Strýcovou je to velice stresující. „Konec se blíži, ale o tom, co bude pak, zatím moc nepřemýšlím,“ přiznala tenistka pro magazín Elle a potvrdila, že se té chvíle bojí. „Hrozně moc. Mám strach z toho, jaký bude ten opravdový život – jaké to bude, až praskne ta tenisová bublina,“ řekla Strýcová, která se bude muset vyrovnat i s tím, že už nebude mít tak vysoké příjmy.

„Samozřejmě že to bude šok, až peníze najednou přestanou pravidelně chodit. Na druhou stranu nehodlám skončit s tenisem a nepracovat. Věřím, že se mi podaří najít něco, co mě bude bavit a zároveň mi zajistí pravidelný příjem. Obecně jsem spíš šetrný člověk a peníze nijak zvlášť nerozhazuji,“ uvedla letošní Wimbledonská vítězka v deblu.

Během kariéry si na kurtech vydělala skoro 11 milionů dolarů (255 milionů korun) před zdaněním. Na start do nového života to bude bohatě stačit.