Kámoš hvězd Zdeno Chára. Nemusel McGregora, co Jágr nebo Brady?

Než se však poprvé setkal s irským bojovníkem, nemohl se na něj ani podívat v televizi. Pověstnému pohodářovi Zdenovi Chárovi bylo prý dlouho proti srsti chování Conora McGregora, které předvádí během zápasů v kleci. Když se ale nejslavnější bijec MMA letos v březnu v rámci oslavy Dne svatého Patrika objevil v šatně Boston Bruins, slovenský matador po osobním setkání změnil názor. Slavný rodák z Trenčína si s ním porozuměl a dokonce udržují pravidelný kontakt.

Can't stop laughing at McGregor wishing Boone Jenner good luck & then immediately telling Chara to "put him through the net" pic.twitter.com/lCNE69qfJ1 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) March 17, 2019

„Když jsem s ním mluvil, pochopil jsem, že historie bojového sportu potřebuje podobné typy. Musí vyvolat konflikt. Lidé to jinak nebudou sledovat. Přece jen, souboj je někdy pouze jednou za rok a potřebuje ho prodat. To není jako hokej, že se hraje každý druhý den a vždycky máte vyprodáno. Je to jiná kultura a mentalita. Jak jí nepochopíte, tak si myslíte, že Conor je blázen. Přitom v soukromí je normální chlapík, který potřebuje zaopatřit rodinu,“ řekl Chára v rozhovoru pro šport.sk.

Vytrvalý hokejista, který finále Stanley Cupu dohrával se zlomenou čelistí, přiznal, že se nyní dokáže do McGregora vcítit. „V jeho případě jste buď megahvězda, nebo nikdo. Kariéra bojovníka je krátká a pás vám chtějí sebrat stále noví vyzyvatelé, což je velmi náročné na psychiku,“ myslí si velezkušený obránce měřící 205 cm, který vedle zrzavého válečníka MMA má dlouholetý kamarádský vztah s legendárním a stále nekončícím Jaromírem Jágrem.

Kladenský boss, který se i v 47 letech chystá na novou sezonu v extralize, je podle Cháry absolutní extrém. „Je jeden z milionu, naprostý unikát. Kdyby nešel na tři roky do Ruska, tak by měl v NHL odehraných 2000 zápasů. Už jen tisíc střetnutí je obrovská meta. V průměru na to musíte odehrát šestnáct sezon. Je neuvěřitelné, čeho Jaromír dosáhl, stejně jako, že stále hraje. Pořád má vášeň pro hokej,“ smekl o pět let mladší hokejista před svým bývalým parťákem.

Jágrem však Chárův seznam hvězdných přátel nekončí. Bostonský lídr si velice dobře rozumí také s Tomem Bradym, veleúspěšným hráčem amerického fotbalu. S vítězem šesti Super Bowlů si především píše a volá, na osobní setkání ale nemají zrovna čas. Brady je prý velmi zaneprázdněný i mimo sezonu. Za manželku má světoznámou supermodelku Gisele Bündchen. Chára si myslí, že spolu se zpěvačkou Beyoncé a raperem Jay-Z tvoří možná nejznámější pár na světě.