NEJstarší hráči ve světových ligách: Jágr a příběhy dalších veteránů | iSport.cz

Jaromír Jágr je nejstarším hokejistou, který hraje v elitních soutěžích • FOTO: koláž iSport.cz Tělo mají bolavé. Letních příprav zažili tolik, že je už radši nepočítají. iSport.cz udělal přehled veteránů, kteří mají podepsané smlouvy v nejlepších světových ligách. Král? Samozřejmě, suverénně nejstarším hráčem je Jaromír Jágr, který ve 47 letech pomohl vytáhnout svoje Kladno do extraligy a plánuje se objevit i tam. Své čtyřicátníky ale má i Rusko a NHL.

Švédsko: David Printz, 39 let (Frölunda) David Printz v souboji se Spartou v roce 2010, v pozadí je David Výborný • Foto Sport Je stará škola, absolutně nezapadá do švédského mustru o ofenzivním obránci, který klidně objede pět soupeřů jako kužely. Jeho styl je po celou kariéru jiný, využívá svoje tělo jako zbraň, dává tvrdé hity. To byl taky hlavní důvod, proč ho v roce 2001 draftovala Philadelphia. Tehdy ještě frčelo, že „in“ byl ten, kdo je velký, tvrdý a těžký. Metrákový kolos, kterému táhne na 40 let a nikdy neodehrál jediný zápas v reprezentaci, posílil v minulé sezoně Frölundu, poprvé vyhrál švédskou ligu a ještě minimálně o rok si tady kariéru protáhne. A zase půjde o to samé, spolehlivá defenziva. Minulá sezona: Timra, Frölunda 41 zápasů, 3 body (1+2)

Finsko: Jani Tuppurainen, 39 let (JYP) Jani Tuppurainen • Foto Liiga.fi Pravda, ve Finsku se nebojí nacpat své výjimečné mladé hráče do áčka, když jsou připraveni. Ale vedle nich je v lize i docela dost hokejistů ve věku 35+. Tuppurainen je jedním z nich. Jde o veterána, který postavil kariéru na dobrém pohybu, díky tomu se v rychlé soutěži, která má docela blízko zámořskému stylu hokeje, v pohodě drží. Brzy začne jedenáctou sezonu v Jyväskylä, už je klubovou legendou. V roce 2012 s ním vyhrál ligu a stal se nejužitečnějším hráčem play off. Platný je pořád, za minulý ročník byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a nastupoval v prvním útoku. Minulá sezona: JYP 54 zápasů 37 bodů (10+27)

Česko: Jaromír Jágr, 47 let (Kladno) Jaromír Jágr je nejstarším mužem, který hraje v elitních hokejových ligách • Foto Deník Sport Splnil přání kladenských fans, dotáhl Rytíře do extraligy. V poslední sezoně toho moc nenahrál, protože stávkovalo tělo, na baráž už se ale hlásil fit a s 10 góly byl nejlepším střelcem soutěže o dvě místa v extralize. V únoru mu bude 48 let, chce ale nastupovat dál. Přes léto nespokojeně vyhlásil, že váží 121 kilo a musí s tím výrazně hnout směrem dolů. Jistota je, že znovu jeho přítomnost bude plnit haly, je to vidět už v přípravě. Kladno přijelo do Litvínova a pokladny nestíhaly. Logicky zpomaluje, ale jágrovský přehled si pořád drží. Hlavně při přesilovkách bude silný. Minulá sezona: Kladno/1. liga 4 zápasy, 4 body (1+3) Vše o extralize čtěte ZDE›››

Slovensko: Marek Kolba, 39 let (Michalovce) Marek Kolba • Foto HK Dukla Michalovce Většinu kariéry odehrál ve slovenské nejvyšší soutěži, do české extraligy zamířil jen v krátké havířovské éře (2002-2003) na sedm zápasů. Doma v nejvyšší soutěži zvládl spolehlivý zadák 740 zápasů a třikrát vyhrál titul. V roce 2015 se vydal do Francie, kde odehrál dvě sezony a upsal se Michalovcům ve druhé nejvyšší soutěži, na dres dostal kapitánské céčko. Na jaře se klubu konečně podařilo postoupit, takže si Kolba zase zahraje extraligu. Velký příběh ale píše ve třetí nejvyšší soutěži i Jozef Stümpel, po dvou letech v Nitře se mistr světa domluvil se Žiarem nad Hronom a ve 47 letech ho chce tlačit do první ligy. Minulá sezona: Michalovce/1. liga 43 zápasů, 23 bodů (3+20)

Švýcarsko: Julien Vauclair, 39 let (Lugano) Julien Vauclair brání o 8 let staršího Jaromíra Jágra na MS • Foto deník Sprot Jednou Lugano, navždy Lugano. V mládeži sice zkušený obránce nastupoval za Ajoie. Ale od roku 1997 platí, že když hrát ve Švýcarsku soutěž dospělých, jedině v Luganu. Tři sezony se pokoušel probít do sestavy Ottawy, jenže většinu času trávil na farmě, do NHL nakoukl jen na jeden zápas. Takže se zase vrátil domů. Se Švýcarskem absolvoval 14 velkých mezinárodních akcí, ale s reprezentací sekl před pěti lety a koncentruje se jenom na klub. Čeká ho podobná úloha jako v poslední sezoně, vytížení kolem 15 minut na zápas s tím, že v play off jeho vytížení stoupne. Minulá sezona: Lugano 44 zápasů, 10 bodů (4+6)

KHL: Pavel Dacjuk, 41 let (Jekatěrinburg) Pavel Dacjuk v dresu sborné • Foto Michal Beránek/Sport Když ho pozorujete při chůzi, máte pocit, že jde o válečného veterána, který čeká na endoprotézu. Jenže na ledě omládne. V NHL býval kdysi nejlepším defenzivním útočníkem, dovedl kloubit schopnost krást puky s vrozenou ruskou šikovností vymýšlet nádherné akce a připravovat góly. Zestárl, ale pořád dává smysl ho mít v týmu. Jekatěrinburg zbohatl, může útočit na vítězství v KHL a tichý lídr může být pořád klíčovou zbraní. V Rusku odehrál už tři sezony, v té poslední zvládl nejvíc zápasů. Na suchu to nevypadá, ale na ledě je jeho tělo hodně silné. Znovu může jít na 40 bodů. Minulá sezona: Petrohrad 54 zápasů, 42 bodů (12+30) Vše o KHL čtěte ZDE›››

NHL:Zdeno Chára, 42 let (Boston) Zdena Cháru nezastavilo ani zranění • Foto Reuters Třináct let je slovenský obr kapitánem Bostonu, přidá i čtrnáctou sezonu. Aktuálně má na kontě 1 485 zápasů, získal jeden Stanley Cup a v soutěži, kde je na prvním místě rychlost, pořád funguje jeho medvědí síla. Ano, ujedete mu. Ale má obrovské paže, zkušenosti, je problém ho objet. Navíc před brankou jeho svaly pořád platí. Ve finále Stanley Cupu hrál i s přeraženou čelistí, pořád je velkým válečníkem, který bolest dovede způsobit i přijmout. Pořád bude hodně platný při oslabení. Ale hlavní meta? Předat něco ze sebe Carlie McAvoyovi, Toreyho Kruga už vychoval ve hvězdu. Minulá sezona: Boston 62 zápasů, 14 bodů (5+9) Vše o NHL čtěte ZDE›››

Německo: Jason Jaffray, 38 let (Mnichov) Jason Jaffray (uprostřed) slaví titul s Mnichovem • Foto Profimedia Německá závislost na Kanaďanech je známá věc a bohatý tým z Mnichova, za kterým stojí Red Bull, věří střelci s kanadským pasem. V letech 2016-2018 pomohl k mistrovskému titulu. V poslední sezoně ale odehrál kvůli zranění jenom 17 zápasů. Pro nový ročník by ale měl být už fit. V NHL odehrál 49 zápasů, za mořem působil hlavně na farmách, kde zvládal dávat přes 30 gólů. V Německu jde jeho střelecká potence s věkem postupně dolů. Po příchodu z Ameriky se dostal na číslo 21, pak 19, potom 13 a naposledy kvůli zranění jen 2. V jeho silách je, aby se dostal na metu 15 branek. Minulá sezona: Mnichov 17 zápasů, 4 body (2+2)