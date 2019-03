Boston šílel z McGregora. Fotil se s Pastrňákem, Marchand si na něj hrál | iSport.cz

"Odvedl pro nás skvělou práci, před zápasem zavítal do naší šatny. Je pořád neuvěřitelně nastartovaný a plný energie, kus nám jí věnoval," přiblížil vzácnou návštěvu v rozhovoru pro NHL.com kouč Bostonu Bruce Cassidy.

"K chlapcům dlouho promlouval, byla to krásná a hodně emotivní slova, úplně jiná než obvykle. Nebyli jsme na ně moc zvyklí," culil se Cassidy. McGregor na hokejisty Bruins mimo jiné křičel: Já řeknu síla, vy řeknete Boston!

Back in the win column. 👊 pic.twitter.com/Q3em8NHF59

Rodák z Dublinu se po svém "speachi" v kabině okamžitě stal žádaným objektem pro selfie fotografie. O snímek s bývalým šampionem UFC v lehké a pérové váze stál samozřejmě i David Pastrňák, kterého zranění palce na levé ruce stále nepouští na led do ostrých utkání. Proti Blue Jackets ale své parťáky povzbuzoval z VIP lóže a před duelem byl v kabině také.

"Inspirace pro každého člověka, který sportuje," napsal pod společnou fotku s McGregorem na svůj oficiální instagramový účet Pastrňák a dodal výmluvný hashtag "respect“.

30letý irský fighter přezdívaný „The Notorious“ následně vhodil puk mezi hole Zdena Cháry a Boonea Jennera a 17.565 fanoušků v TD Garden se mohlo zbláznit. McGregor ceremoniál okrášlil emotivním šermováním paží a dožadoval se ještě hlasitějšího potlesku. Pak zmizel do útrob stadionu.

VIDEO: Podívejte se na slovnostní buly od Conora McGregora

Až pak se začal hrát hokej… Pobláznění McGregorem nepustilo hvězdy Bostonu ani na ledové ploše. Zápas "Irish Heritage Night" za stavu 1:1 musel do prodloužení, které po necelých čtyřech minutách ukončil přesnou bombou za záda Joonase Korpisala Brad Marchand. A oslava vítězné trefy? Klasická houpavá Conorova chůze, kterou dráždí své soupeře v oktagonu.

"Věděl jsem už před zápasem, že tohle udělám, když dám gól. Chtěl jsem celou událost zpestřit ještě trochou zábavy," smál se Marchand.

VIDEO: Podívejte se, jak Marchand po vítězném gólu imitoval McGregora

"Je velmi energický, lidský. Dával nám najevo, že je šťastný, že může být v kabině s námi. A pro nás to byla také pocta. Nestává se vám každý den, že byste měli takovou ikonu v šatně. Tohle si budu navždy pamatovat," doplnil Marchand.

„Nikdy na jeho návštěvu nezapomeneme, udělal na mě ohromný dojem. Přiznal se dokonce, že to byl jeho první hokejový zápas, jsem strašně rád, že si našel ve svém nabitém programu čas a dorazil zrovna na Boston,“ vyznal se ze svých pocitů kapitán Zdeno Chára.

Still unbeaten in Boston!

Just like the Bostonians themselves!!

Boston Strong baby ☘️@NHLBruins