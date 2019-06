Češi přáli Stanley Cup Bostonu: Voráček cítí s Krejčím, Chára je robot | iSport.cz

Další zámořský úspěch s českou stopou byl hodně blízko. Útočníky Davida Pastrňáka a Davida Krejčího dělil ve finále NHL jediný zápas od toho, aby se v létě vrátili do vlasti se Stanley Cupem v náručí. Po rozhodující porážce v boji o všechno v noci ze středy na čtvrtek se ale domů budou vracet s velkým zklamáním. Stříbrnou trofej si pro sebe po využitých šancích urval tým, který ještě v lednu patřil mezi nejhorší v NHL.

„Je to škoda, přál jsem si Stanley Cup po roce opět v Česku. Bohužel Bruins nedali šance v první třetině. Navíc jsem si myslel, že gólmana St. Louis trošku položí šestý zápas, ale nestalo se tak. V první třetině Binningtona rozchytali, a pak už bylo těžké ho překonat. Dá se říct, že jim to vychytal. Klobouk dolů před oběma týmy,“ smekl někdejší gólman Ondřej Pavelec před finalisty NHL.

Neuvěřitelná cesta St. Louis v již skončené sezoně fascinovala útočníka Michaela Frolíka. "O tom je NHL. V půlce sezony byli Blues poslední, pak se semkli a nakonec to vyhráli. V současnosti je to tak vyrovnané, že se může stát opravdu cokoliv. Je to super odměna pro St. Louis. Město zřejmě při oslavách spadne," pousmál se zkušený forvard Calgary.

Podle útočníka Radka Smoleňáka, který rovněž v bojích play off fandil Bostonu, rozhodla pro St. Louis kompaktnost mužstva. „St. Louis mělo vyrovnané čtyři pětky, celé play off jim to šlapalo. Boston byl závislý na tom, co udělá Pastova pětka plus Krejčova a samozřejmě gólman,“ myslel si hráč se zkušenostmi ze zámořských soutěží na fotbalovém Memoriálu Lukáše Přibyla, kterého se účastnil po boku svých někdejších spoluhráčů z reprezentace.

Lítost nad neúspěchem bostonských Davidů projevil i reprezentační kapitán Jakub Voráček. „Pro kluky je to asi nejkrutější způsob, jak Stanley Cup nezískat. Vyhrát může jenom jeden, to ví každý, po tom sedmém zápase to ale bude hodně bolet. Je těžký se tam vůbec dostat, sezonu máte do poloviny června. Přál jsem jim to, bohužel to nevyšlo,“ litovala opora Philadelphia Flyers.

Český lídr na posledním mistrovství světa v Bratislavě přiznal, že si dokáže představit, jak se asi nyní po porážce ve finále cítí reprezentační parťák Krejčí, který po sedmém zápase prohlásil, že šlo o jeho nejhorší zápas kariéry. „Takhle nějak jsem prožíval zápas o bronz s Rusáky. Trošku si dokážu představit, jak to Krejča cítí. Samozřejmě je mu 33, už má Stanley Cup, sám psal, že na to už má nyní jiný náhled, ale je to škoda. Věřím, že šanci ještě dostane,“ zadoufal Voráček.

Velice silným příběhem s bohužel smutným koncem v play off NHL byla neochvějná vůle a chuť kapitána Bruins Zdena Cháry. Slovenský matador totiž bojoval ve finále se zlomenou čelistí. Současní i bývalí reprezentanti před ostříleným obrem hluboce smekli. „Je to robot na bruslích,“ řekl s úsměvem Smoleňák. Pavelec pro změnu přiznal, že by si zápasy Bostonu ani nedokázal představit bez Cháry, vedle toho však zmínil i útočníka Blues Ryana O'Reillyho, který úspěšně dohrál boj o Stanley Cup se zlomenými žebry.

Pešán je dobrá volba, shodují se hokejové hvězdy. Slyším na něj chválu, říká Frolík