Trénuje jako zvíře! Nejstarší hráč NHL Chára ukázal, jak na Slovensku dře | iSport.cz

Když 10. července útočník Matt Cullen z Pittburghu oznámil konec aktivní kariéry, přišla liga o svého věkového lídra a prvenství tak spadlo do klína právě Chárovi. Dlouholetý kapitán Bostonu už sice není tou hrozbou co kdysi, ale pořád patří mezi kvalitní beky a těžko říct, jestli by se našel aspoň jeden generální manažer, který by ho do svého týmu nevzal.

NHL je sice hlavně o rychlosti a bruslení, ale hokejová inteligence, důraz a vůdcovské schopnosti jsou pořád potřeba. Chára je má. Respekt budí stále také jeho rozměry a když je třeba, obr zasáhne. V sezoně 2018/19 se například třikrát popral a pokaždé vyhrál.

A výhry to byly jasné, podle čtenářů odborného serveru hockeyfights.com měl úspěšnost 87, 89 a 95%. Patrick Maroon, Evander Kane ani Matt Martin neměli šanci.

Chára je totiž ještě mužem ze staré školy. Z dob, kdy zlomenina nebo vyražený zub nebyly důvodem nehrát zápas. Vždyť v červnovém finále Stanley Cupu se pustil do hry i po zásahu pukem, který mu způsobil zlomeninu čelisti.

„On je náš lídr. Nejtvrdší chlap na ledě. Ani na chvíli nic nevypustí, jedině když už to opravdu nejde. Je pro nás všechny obrovská vzpruha, jak duševní, tak herní, protože zároveň tvoří páteř naší obrany,“ ocenil tehdy Cháru brankář Tuukka Rask.

Chára v tuto chvíli trénuje doma na Slovensku a vy se můžete podívat jak. Třeba dřepy s dalším člověkem na zádech vypadají vyloženě příjemně.

Připravte se, Chára bude zase divoch.