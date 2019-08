Češi neuspěli! Sportovcem s největší budoucností je tahle sexy žena

Investujte do nich miliony, vyplatí se vám to! Odborná společnost SportsPro představila padesátku marketingově nejhodnotnějších sportovců planety za rok 2019. Vítězkou se stala Japonská tenistka Naomi Ósakaová (21), která loni senzačně ovládla US Open na úkor domácí Sereny Williamsové. Bylo to tehdy symbolické sesazení nejbohatší sportovkyně budoucí královnou?