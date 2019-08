Kyrgios obvnil ATP z korupce. Hrozí mu diskvalifikace z US Open!

Místo, aby oslavoval postup, opět si pustil pusu na špacír. „ATP je do značné míry zkorumpovaná, takže jsem to neřešil,“ odpověděl v New Yorku na pozápasové tiskové konferenci na otázku, co říká na obří pokutu, kterou dostal před několika týdny na turnaji v Cincinnati.

Za nevhodné chování a urážky rozhodčího tam od vedení organizace vyfasoval obří flastr v přepočtu 2,6 milionu korun a dokonce mu hrozila suspendace, k níž se šéfové neuchýlili. Zatím… „Proč se vůbec bavíme o něčem, co bylo před třemi týdny?“ nechápal v areálu Flushing Meadows tenisový rabiát.

Teď už by se ale nikdo nedivil, kdyby Kyrgios za svůj ostrý jazýček pykal. Podle některých expertů je to pravděpodobné. Podobné excesy totiž ATP u hráčů, kteří jsou v »podmínce« netoleruje.

Je tedy pravděpodobné, že US Open skončí pro nevychovaného Australana kolosální ostudou.