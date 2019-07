Wimbledon 2019 | Kyrgios proti Nadalovi řádil! Eso spodem, bomby i stěr: Peněz má dost | iSport.cz

Nadal vrátil divokému Australanovi senzační vyřazení z Wimbledonu před pěti lety. Tehdy byl Nadal světovou jedničkou, Kyrgios devatenáctiletým mladíkem.

Ve čtvrtek se Kyrgios snažil o vše možné, ale Nadala nezaskočil. Byť mu dal 29 es a dvě z nich v naprosto odlišné situaci: eso předvedl z druhého servisu, který letěl rychlostí 230km/h a byl druhým nejrychlejším na okruhu z druhých podání v historii, pak zase vítěze Wimbledonu z let 2008 a 2010 překvapil podáním spodem.

😯 Nick Kyrgios' underarm ace against the legendary Rafael Nadal is well worth a watch...#Wimbledonpic.twitter.com/JR35hj2PVX — Sporting Life (@SportingLife) July 4, 2019

Během zápasu tohle ale předvedl daleko víc... Třeba výměnu názorů s rozhodčím, kterého bez milosti setřel po jedné z výměn. „Kámo, ty seš v tomhle schématu nicka, i když se cítíš důležitě, to je roztomilý. Nemáš vůbec ponětí, o co tu jde. Seš ostuda,“ hustil Kyrgios do muže na umpiru.

Čtyřiadvacetiletý divočák ale předvedl i ukázkový moment fair play, když při jednom sporném míči naznačil Nadalovi, aby si vzal jestřábí oko - a to rozhodlo ve Španělův prospěch.

Další situace se pak řešila i po utkání. Kyrgios napálil jeden míček přímo do Nadala na síti. A vůbec ho nenapadlo, že by se měl omlouvat.

„Proč bych se měl omlouvat?“ odrážel otázky novinářů na tiskové konferenci.

„Protože je to taková tradice, nebo není?“

„Tradice čeho?“

„Tenisu.“

„Vážně je?“

„Když někoho trefíte balonkem…“

„Netrefil jsem ho. Zasáhl jsem jeho raketu, ne? Proč bych se měl omlouvat? Vyhrál jsem bod.“

„Nevypadal moc potěšeně.“

„A?“

„Vypadalo to, že jste ho pěkně vytočil.“ (Nadal několik vteřin na Kyrgiose rozzlobeně hleděl)

„To mě nezajímá. Proč bych se omlouval? Vždyť kolik ten týpek vyhrál grandslamů, kolik má peněz na účtu? Myslím že jeden zásah do hrudi zvládne, kámo. Vůbec se mu nehodlám omlouvat.“

„Mířil jste přímo na něho?“

„Jasně, šel jsem do něj. Jo, chtěl jsem ho trefit přímo do hrudníku, Jakože má dobrou ruku.“

Kyrgios hits big forehand right at Nadal 😲



Nadal was not happy about it..#Wimbledon pic.twitter.com/UidAKod19Q — Vicehood.com (@Vicehood) July 4, 2019

Nakonec ale i hubatý Australan uznal soupeřovy kvality. Nejdřív ovšem pochválil i sebe. „Dneska jsem tu nechal všechno, nemůžu být moc zklamaný. Je to velký šampion, zahrál skvěle důležité body, proto je jedním z těch největších,“ nechal se slyšet Kyrgios.