Rebel Kyrgios! Zničil rakety a spílal sudímu: Nejhorší, jakého jsem viděl | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý Kyrgios, jenž vyvolá rozruch prakticky na každém turnaji, si ve středu opět vybíjel zlost na sudím. S Fergusem Murphym měl spory už před dvěma týdny ve Washingtonu, kde Australan došel až k titulu.

Tentokrát nešetřil sprostými nadávkami. Na konci druhého setu sudímu například vyčítal, že příliš brzy zapnul odpočívání času do zahájení hry. Irský rozhodčí ho penalizoval. Kyrgios pak navzdory protestům Murphyho odešel z kurtu, údajně na toaletu, a v tunelu rozmlátil dvě rakety.

