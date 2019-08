V Praze začala výstava Auta na náplavce: Těšte se i na sportovní hvězdy

Až do nedělního podvečera 1. září budou oba vltavské břehy mezi Železničním a Palackého mostem patřit v první řadě automobilům. K vidění budou vozy 28 značek. Podívanou zvanou Auta na náplavce organizuje už třetím rokem časopis Svět motorů.

Stejně jako v předchozích letech je vstup na výstavu i všechna doprovodná kulturní a společenská vystoupení zcela zdarma. A že jich bude! Večery patří koncertům: v pátek zahraje Thom Artway, v sobotu Madrage a na stánku Renaultu se objeví i Chinaski.

Doslova hody jsou připraveny pro fotbalové fanoušky. Hlavním partnerem výstavy je letos O2TV. I proto se v sobotu v půl třetí u Vltavy objeví její hlavní komentátor Petr Svěcený společně s legendárním sparťanským kanonýrem Hostem Sieglem.

Hned po nich dorazí v sobotu v 15:00 i zástupci české fotbalové reprezentace v čele s trenérem Jaroslavem Šilhavým. Po celou sobotu a neděli se bude možná na stánku O2TV fotit s pohárem pro mistra Fortuna ligy.



Český Robocop Libor Podmol povypráví i o Dakaru. Kdo dorazí na výstavu Světa motorů Auta na náplavce v neděli po obědě, bude si ho moci poslechnout osobně. Freestyle motokrosař, světový rekordman v počtu získaných medailí z mistrovství světa, ovládne pódium 1. září od 14:00.

Má o čem vyprávět: koncem dubna si při pádu na mistrovství světa v Mnichově zlomil obě nohy. Podstoupil tři operace, v těle má 39 šroubů a tři ocelové destičky. „Jsem jako Robocop. Plánoval jsem, že tohle bude moje poslední sezona ve freestyle motokrosu a vybojuji jubilejní desátou medaili,“ říká mistr světa z roku 2010.

Zkusí to tedy s desítkou za rok? I to na náplavce prozradí. Podobně jak se vypořádává s tím, že kvůli zranění nepojede poprvé na přelomu poprvé jako závodník prestižní Dakar. „Tak jsem se těšil. A těším stále. Uvidím, jak se budu léčit, ale účast na Dakaru by se mohla třeba jen o rok odsunout," usmívá se kulišácky Podmol, mimo jiné první Evropan, který přeskočil na motorce rodinný dům.

Závod o Zlatý volant

Ano, na náplavce se bude i závodit! Svět motorů je dlouhá léta partnerem ankety o nejlepší automobilové a motocyklové jezdce Zlatý volant. Ta se letos rozrosla o další kategorii: Simracing. Tedy pro nejlepší závodníky na simulátoru. Vybrána je hra RaceRoom Racing Experience, trať na Autodromu Most a vozy ADAC GT Masters.

Náplavka je místem, kde se seriál rozbíhá. Jezdí se ve speciálním stanu, pochopitelně na čas a hlavně po celou dobu trvání výstavy. Následně bude trenažér umístěn až do konce listopadu v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Deset nejrychlejších závodníků se počátkem února utká ve finále. Výsledky pak budou vyhlášeny při slavnostním večeru Zlatý volant 6. února v pražském multifunkčním centru Cubex.

Vítěz získá závodní licenci a titul Zlatý volant, stříbrné místo vynese 10 000 Kč a bronz bude odměněn poukazem na kurz sportovní jízdy na Autodromu Most.