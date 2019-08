Superb v ještě lepší kondici. Modernizace přinesla pokrokovou techniku | iSport.cz

Škoda Superb se během tří generací vypracovala v jeden z nejprodávanějších modelů své třídy v Evropě. Vděčí za to zejména bezkonkurenčně prostornému interiéru, který omlazený model nechal prakticky beze změn. Ty se mnohem více soustředily na exteriér, jemuž vládnou nové přední světlomety LED Matrix s diodami soustředěnými do jednotlivých segmentů. Ty reagují na aktuální situaci na silnici a starají se například o to, abyste s permanentně zapnutými dálkovými světly neoslňovali ostatní řidiče.

K užším reflektorům designéři navrhli také výraznější masku chladiče a jiný přední nárazník. Změnila se také koncová část, které dominuje chromovaná linka propojující oba světlomety s dynamickými blinkry, jež běhají z jedné strany na druhou. Vůbec poprvé pak v rámci modelové řady Superb přichází verze Scout s vyšší světlostí a plastovou ochranou karoserie, kterou navazuje na paket Outdoor u předchůdce. „Terénní“ variantu můžete mít pouze s dvojicí nejsilnějších motorů v podobě benzinu 2.0 TSI s 200 kW a dieselu 2.0 TDI/140 kW.

Kabina zůstala prakticky beze změn. Dekor v dřevěných tónech je standardní součástí Superbu • Foto Archiv

Čas druhého jmenovaného agregátu se ovšem pomalu nachyluje ke konci. Za dveřmi totiž čeká modernější nástupce s přídomkem Evo a výkonem o sedm kilowattů vyšším. Jeho předvojem je slabší varianta 2.0 TDI se 110 kW, jež se do prodeje dostane nejdříve. A podle prvních zkušeností se máme na co těšit.

Už méně výkonný dvoulitr totiž táhne více než sympaticky a skvěle pracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Jeho nejsilnější zbraní je kultivovaný chod a nízká spotřeba. V běžných otáčkách o něm prakticky nevíte, vzdáleně se pak ozve až při prudším zrychlování. Navíc se vám ještě odmění vynikající spotřebou. Jestliže na něj nebudete příliš tlačit, bez větších problémů se spokojí s pětilitrovým odběrem na 100 kilometrů. Nafta tak určitě neříká poslední slovo, ačkoliv jí některá západní města zákazem vjezdu do svých center šlapou dost na krk. Moderní diesely jsou ovšem čistější než kdy jindy a rozhodně nemíří do slepé uličky.