První liga. Hyundai Santa Fe patří mezi nejlepší ve své kategorii | iSport.cz

Korejské automobilky dávno nepatří mezi exotické výrobce vtipně vypadajících aut s tvrdými plasty uvnitř. Naopak, v posledních letech tvrdě zatápějí zavedené japonské, americké i evropské konkurenci. Například čtvrtou generaci modelu Santa Fe můžeme s klidem pasovat mezi nejlepší auta své kategorie. Už jen atraktivním designem s úzkými předními světlomety složenými z diod a silným dieselem 2.2 CRDi o výkonu 147 kilowattů neboli 200 koní se beze studu může srovnávat se zdejšími výrobci.

Také proto se Hyundai Santa Fe nijak cenově nepodbízí. Ve špičkové verzi Premium se zmíněným motorem, pohonem všech kol a osmistupňovým automatem (navíc z vlastního vývoje) proto vyjde na 1 149 990 Kč, v plné výbavě se všemi dostupnými prvky pak o 125 tisíc dráž. Málo to není, na druhou stranu dostanete velkou porci komfortní výbavy včetně ventilovaných sedadel, velkého panoramatického okna či 19“ kol a 360stupňového parkování.

Dílenské zpracování je na vysoké úrovni, velká tlačítka zjednodušují obsluhu palubních funkcí • Foto Petr Homolka

Kvůli hmotnosti okolo dvou tun nelze očekávat sprinterské výkony, přesto santa fe s nejsilnějším agregátem pod kapotou zrychluje bez větších problémů. Největší jeho zbraní je však cestovní komfort. Kvůli němu inženýři naladili podvozek trochu do měkka, což sice ucítíte v zatáčkách, všude jinde jim za to ale budete děkovat. Navzdory větším kolům si šasi s typicky českými rozbitými cestami velmi dobře rozumí a naprostou většinu nerovností vyžehlí, aniž by to cestující poznali. Výjimkou jsou snad jen vyloženě ostré hrany, s nimiž však mají problém i sofistikované vzduchové vaky luxusních konkurentů.

Na jízdní jistotě hyundaii přidává systém HTRAC s variabilním rozdělováním točivého momentu mezi jednotlivá kola. V terénu pak můžete uzamknout rovnovážný poměr síly mezi obě nápravy a vyšplhat se i na větší kopec. Drsným podmínkám sice santa fe příliš neholduje (což platí i pro soupeře), decentní výlety mimo zpevněné povrchy mu problémy rozhodně nedělají.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 8AT Motor: R4, 2199 cm3, turbo

Výkon: 147 kW

Točivý moment: 440 N.m

Maximální rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,4 s

Pohotovostní hmotnost: 1985 kg

Základní cena: 1 149 990 Kč