Kodiaq s nejsilnějším dieselem v historii značky? Berte! Dokud ho nemá každý... | iSport.cz

Tři roky po vstupu největšího SUV značky Škoda přišla také premiová verze RS. Nabízí skutečně nejdražší model české automobilky důvody, proč z kapsy vyndat přes 1,1 milionu korun? Věřte tomu, že dvě turba a 176 kW si vás už nějakým způsobem získají. Ale nejdříve se pojďme podívat na outfit.

Model RS poznáte celkem snadno, i když je možné si ho splést s verzí Sportline. RS má černá zrcátka, černé ohraničení oken, černé střešní nosiče i masku. Na různých místech zvenku najdete také červená označení RS a nezaměnitelná jsou sportovně vyhlížející dvacetipalcová lítá kola. Dynamicky vyhlíží červené třmeny brzd. Tohle SUV skutečně výrazně demonstruje svou sílu.

Vzadu ještě vynikají chromované koncovky výfuku. A nezapomeňme na pás odrazek na celé zadní části.

Základní výbava pak obsahuje prvky, které mnoho značek dodává za příplatek. Například LED světlomety, adaptivní podvozek DCC, bezklíčový vstup a startování a uvnitř pohodlnou alcantaru.

Že nešlo ze strany škodovky o krok vedle se ukázalo krátce po uvedení na trh. Kodiaqů se okamžitě na českých silnicích začalo objevovat habaděj.

Za fešnými elektrony se skrývají červené třmeny brzd • Foto Martin Tomaides (Sport)

Kdo si ještě nebyl jistý, jestli opravdu potkal špičkovou verzi, bude si jistý po nastartování. Výrazným znakem je systém Dynamic Sound Boost, který mění zvuk vozu zvenčí. Můžete si ho samozřejmě upravit a bručení trochu umravnit, to už je na každém. Já jsem si ho užíval a bylo vidět, že stejně je na tom i mé okolí. Ale tohle hodnocení je skutečně subjektivní, na zvuk se dá najít v odborných kruzích i slušné množství záporných názorů.

Vnitřek Kodiaqu je prošitý nití. Naštěstí ne horkou, ale rudou. Tu najdete na řadicí páce, na volantu, na sedadlech... Ty jsou asi největší změnou oproti klasickému Kodiaqu. A jsou jedním slovem fantastické! Pevné bočnice dobře drží tělo, alcantara je pohodlná a nehrozí přetížení. V jeden den jsem zvládl za volantem více než 12 hodin a tělo nehlásilo vůbec žádný protest. Ba naopak.

Špatně se nemusí cítit ani cestující na zadních sedadlech. Ani tam nechybí stejné zbarvení, "eresové" fragmenty a pocit útulnosti a pohodlí. V zavazadlovém prostoru navíc byla připravena ještě třetí řada sedadel, ta se dodává za příplatek 18 tisíc korun a je vhodná spíš pro menší cestující. Minimální velikost zavazadlového prostoru činí 520 litrů.

Fun fact pro milovníky čísel? Kodiaq RS je držitelem rekordu mezi sedmimístnými vozy na legendárním Nürburgringu.

VIDEO: Takhle řádil Kodiaq na Nürburgringu

A teď k motoru, tedy k tomu, co dělá ten největší rozdíl mezi modelem Sportline a RS. Je to v podstatě stejné jako u BMW. Chcete mít v garáži fešáka, ale nemáte kapacitu na model M3 nebo M5? Sahnete po M-paketu, který vypadá prakticky stejně. Až na agregát. A tak je to i tady.

Jen verze RS se dodává se zmiňovaným dvojitým trubem, které dává až 176 kW (240 koňských sil). Naftový dvoulitrový čtyřválec to díky němu umí pěkně švihat! V porovnání s dosud nejsilnějším dodávaným motorem se Kodiaq posunul o 36 kW a točivý moment se ze 400 N.m zvedl o čistou stovku.

Akcelerace je díky tomu podstatně lepší a zrychlení na stovku zvládnete za 7 vteřin. Motor má slušný zátah, ale baví hlavně druhé turbo, které auto nakopne když se otáčky dostávají ke čtyřem tisícům. Kde by normálnímu motoru došel dech, tady nedochází. Sedmistupňová převodovka DQ500 pracuje skvěle, na druhou stranu si umím představit, že by byla trochu agresivnější.

Tady ale pomohou pádla. Chcete se bavit? Tak se zabavte sami.

Kvalitně slouží i dvacetipalcová kola. Nevydávají nepříjemné zvuky a ani nemusíte mít strach, že při zrychleném přejezdu retardérů si poškodíte některý z vnitřních tělesných orgánů. Na druhou stranu Praha, protkaná výmoly a kanály vám stejně dá celkem slušně zabrat.

Nejvíce času jsem s vozem strávil v režimu Sport, ten je nejpřesnější a hladce ovladatelný. Rychle reaguje na každou řidičovu myšlenku a nemá problém během vteřiny vůz rozhýbat. Co se mi líbilo bylo to, že Kodiaq se i přes svou velikosti nehoupal. To je velké plus. Nahybání v zatáčkách bylo omezeno na naprosté minimum.

Naftový dvoulitr se dvěma turby dává 176 kW • Foto Martin Tomaides (Sport)

Z Kodiaqu asi nikdy nebude tradiční služební auto a nenahradí v Česku tak populární Octavie Combi, takže spíš než dálnice budou jeho domovem města a okresky. Ale neztratí se a zábavu vám RS poskytne i tam. Není přetáčivé a poslouchá řidičovy rozkazy.

Spotřeba je pak plusem, za což je samozřejmě třeba vděčit dieselovému motoru. Mnou absolvovaná cesta s plně naloženým autem až na jih Evropy byla většinu času propojená s dálnicemi a chutí si trochu zadivočet. Napočítaných 12 litrů jsem vzhledem ke stylu jízdy považoval za úspěch.

Když se pak k vozu začnete chovat jemněji, hodně se zklidní. Spotřeba spadne k sedmi litrům na sto kilometrů a že vlastníte takového siláka vlastně poznáte jen podle zvuku. S Kodiaqem je to zkrátka hodně o zacházení.

A přesně o tom je celý tenhle vůz. Můžete si z něj vyrobit co jen budete chtít. Sedmimístný rodinné auto i divoký hltač asfaltu. Vždycky máte na výběr.