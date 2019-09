Rajcovní modelka, moderátorka a podnikatelka si vyrazila ba Ibizu. Jedním vrzem tam vzala jak rozlučku se svobodou setry Anny, tak sexy focení svého rozkošného těla. Však také měli někteří turisté v plavkách stejné neposedy, jako hodiny s kukačkou ve dvanáct hodin…

„Máme pohodu,“ napsala Lenka k tuze povedenému snímku plnému erotiky. No a elitní bek fotbalové Plzně na to zareagoval jako hlava rodiny. „Já ti dám pohodu, počkej, až se vrátíš,“odepsal »Limba«. Samozřejmě, že se smajlíky! Však on ví, že Lenka dře na Baleárách až do roztrhání svého božského těla jen proto, aby z manžílka udělal švagra…