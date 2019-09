Fighter Pešta zaútočil: Vémola si soupeře vybírá a Češi berou steroidy

Bylo to drsné. Moderátor Michal Hrdlička se svého hosta Viktora Pešty narovinu zeptal, jestli zápasníci v Česku berou drogy jako je například kokain, aby se dostali do euforie.

„Není to přínosné. Lepší je nechat si čistou hlavu. Z českých zápasníků by ale načapali většinu. Ale ne na kokain. Spíš na steroidy,“ šokoval Pešta, který má v MMA bilanci 15 výher z 20 zápasů v kleci. Nyní si brousí zuby i na největší českou hvězdu Karlose Vémolu, který mu vzkázal, že jestli s ním chce do klece, tak ať si stoupne do řady.

„Má rád zápasníky, který hodí na zem a tam se s nimi poválí. Vybírá si soupeře, se kterými to jde dobře. Kdy měl naposledy wrestlery? Když byl v UFC a od té doby ne,“ uvedl Pešta. Jak asi jednou dopadne vzájemné měření sil v Oktagonu mezi zkušenými bijci?

