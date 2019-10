Drsná nehoda na MS v atletice! Krásná tyčkařka zahučela do »šuplíku«!

Švédka Angelica Bengtssonová se po krkolomném pádu vrátila do sektoru a stanovila nový národní rekord • Instagram

Švédka Angelica Bengtssonová se po krkolomném pádu vrátila do sektoru a stanovila nový národní rekord • Reuters

Měl to být polet do takřka pětimetrových výšin, ale… Když švédská tyčkařka Angelica Bengtssonová (26) na probíhajícím atletickém MS v Dauhá zapíchla tyč do šuplíku, její náčiní se zlomilo jako stéblo slámy. Následoval krkolomný pád!