MS atletika 2019 | Zyon jako šampion! Nejrychlejší žena slavila na dráze s dvouletým synkem | iSport.cz

Šťastný úsměv kouzelného chlapečka v bílé košilce. Asi ne proto, že máma vyhrála. Možná proto, že je máma veselá a s ním. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová si vzala svého dvouletého syna na dráhu Chalífova mezinárodního stadionu, aby s ním oslavila svůj velký návrat k atletice po mateřské pauze. Při němž jen tak mimochodem přiživila velikost své legendy světového sprintu.

„Stát tady znovu, ve dvaatřiceti, držet své dítě, je sen, který se stal realitou. Zyon a můj manžel jsou mojí silou. Když všichni pochybovali, oni nikdy,“ vyprávěla Fraserová-Pryceová v mixzoně, přičemž držela na rukách svůj malý poklad. „Díky nim jsem tu znovu. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, byl to nervový otřes. Bála jsem se spousty věcí. Ale teď je Zyon zdrojem mé síly, mé naděje.“

Svůj první titul světové šampionky získala před deseti lety v Berlíně, spolu se slavným krajanem Usainem Boltem. A zatímco on si už užívá na důchodu, ona vítězí dál. Před Dohá se zdálo, že už by to mohl být čas nastupující hvězdy Diny Asherové-Smithové. Jamajčanka však byla od rozběhů naprosto dominantní. Do cíle finále proběhla mladá Britka dvanáct setin po vítězce. Kdyby koukla vlevo, mohla by vidět ještě konečky vlasů velké šampionky.

V neděli jí hrály od kořínků růžovou, pak přecházely do světle modré, fialové, žluté a oranžové až opět zrůžověly. Takové kreace vymýšlí i proto, aby propagovala svůj kadeřnický salon Chic Hair Ja. Účesy často mění a na šampionátech vždycky připraví něco speciálního. Před šesti lety na MS v Moskvě jí ohon hořel rudou. V Pekingu 2015 pobavila brčálově zelenými dredy zapletenými s žlutými květy slunečnic.

Naposledy se na velké akci ukázala v roce 2016 v Riu, kde na stovce vyhrála svou druhou olympiádu. V Dauhá těžko hledala svůj klid šampionky.

„Kvůli nervům jsem v noci vůbec nespala. Ale když jste mentálně silní, dostanete, co chcete,“ hlásila Fraserová-Pryceová. „Nemůžu tomu uvěřit. Pracovala jsem tak tvrdě, abych byla zpátky. Soupeřky byly tak silné. Musela jsem předvést dobrý výkon. Jsem tak šťastná, že jsem vyhrála…“

Fraserová-Pryceová předvedla jeden z nejlepších výkonů své kariéry i historie ženského sprintu. Časem 10,70 zaostala jen setinu za svým osobním rekordem z roku 2012 a také setinu za rekordem šampionátu Američanky Marion Jonesové z roku 1999. Historie zatím viděla jen 11 rychlejších stovek.