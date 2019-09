MS atletika 2019 | Tribuny v Kataru zejí prázdnotou. Ostuda, bouří se atleti | iSport.cz

Pro dvacetiletou čtvrtkařku Ladu Vondrovou je Dauhá prvním světovým šampionátem dospělé kariéry. Málem sem nejela, bojovala na hraně zranění, aby se postavila na start dráhy, na kterou je krásný výhled z velmi příjemně klimatizovaných tribun. Jenomže na nich skoro nikdo není.

„Je to určitě něco jiného než mládežnické akce, ale musím říct, že jsem od toho čekala víc. Těch lidí tady opravdu moc není, je to zvenku takový masivní stadion a zevnitř nic moc,“ líčila Vondrová po rozběhu smíšené štafety. „Snad se to ještě prodá, třeba to bude v pondělí lepší.“

Kapacita Chalífova stadionu je 48 000 diváků. Pro světový šampionát byla cíleně snížena. Horní patra tribuna zakrývají obří barevné plachty s motivačními nápisy „Beyond mark“ (za hranici), nebo „Beat the clock“ (poraž čas). Podle oficiálních čísel dorazilo v pátek 11 800 držitelů vstupenek plus 2000 hostů. V sobotu bylo v hledišti 11 300 lidí se vstupenkami plus hosté.

V pátek se sice na stadionu nekonalo žádné finále, ale byly na programu rozběhy steeplu, což nadchlo přítomné africké fanoušky. V sobotu při dramatickém finále na 5000 metrů žen byla na stadionu dokonce atmosféra jako na fotbale, Keňané a Etiopané zpívali chorály a vítězka Sifan Hassanová dobíhala ve frenetické atmosféře. Na mužské finále stovky už ale hodně lidí odešlo.

V neděli při finále ženské stovky padla divácká podpora na dno. Když finalistky nastupovaly na plochu, stadion byl v podstatě prázdný. V takovém prostředí pak medailistky obíhaly vítězné kolečko.

„Kdekoli na světě má publikum své preference, tady jsou to dlouhé běhy,“ pravila diplomaticky stříbrná Britka Dina Asherová Smithová.

To Denise Lewisová nechala kritiku vyplynout.

„Čekali jsme do října, abychom měli takovéhle tribuny, prázdné. Je to šokující,“ prohlásila Lewisová v přenosu BBC. „Nemyslím si, že je to správně. Naše vedení nás obrovsky zklamalo. Nečekala jsem, že to bude tak špatné. Chceme tady vidět lidi. Atleti si je zaslouží.“

Záběry na prázdné ochozy jsou v příkrém rozporu s elektrizující atmosférou posledního mistrovství světa v Londýně, při němž byl Olympijský stadion nadupaný k prasknutí a navíc naplněn atleticky znalým publikem.

V Dauhá mají paradoxně problémy členové výpravy, kteří chtějí sledovat technické disciplíny přímo v konkrétním sektoru.

„Smutné je to, že přesto že je napůl prázdná tribuna a u některých sektorů, kde se něco děje, tak nás tam jako trenéry nepustí,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Netscher. „Vstup tam má vždycky jen jeden trenér, který tam má svého závodníka. Pokud nejste na místě třeba půldruhé hodiny předem, už tam neproklouznete.“