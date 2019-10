Sjezdařka Pauláthová řekla, jak v ráji oslavila výročí se svalovcem Dostálem

Nadšený Josef Dostál vstává na svém kajaku poté, co vyhrál pětistovku • Barbora Reichová / Sport

Kateřině Pauláthové to na sjezdovce sluší • Instagam

Zatímco sjezdařka Kateřina Pauláthová (26) měla léto nabité rehabilitacemi po těžké operaci kolene, její přítel a čtyřnásobný světový šampion v rychlostní kanoisitice Josef Dostál (24) obrážel závody. I proto na konci září společně vyrazili na Maledivy. A užili si to!

„Hrozně jsem se na to těšila, protože jsme spolu dlouho nebyli. Měl mistrovství světa (v Szegedu skončil druhý pozn. red.), pak jel někam do Japonska, do Norska, takže jsme se měsíc vídali jen na letišti, když jsem ho vozila,“ přiznala česká sjezdařská jednička.

Oddych se svým svalovcem jim obě a přišel vhod. „Trávili jsme spolu po dlouhé době čas, takže to bylo moc fajn. Byli jsme tam deset nocí, je to ráj na zemi. Člověk tam vypne.“

Ale ani na malebném souostroví se prý neflákala. „Dělala jsem fyzičku, člověk z toho nesmí vypadnout. Byla tam posilovna. On chytal ryby, já cvičila,“ popisovala se smíchem.

Cesta na Maledivy se jim zároveň sešla s dvouletým výročím vztahu. „Žádná speciální oslava neproběhla. Měli jsme tam objednaný večeře, ale nijak to nehrotíme,“ uzavřela rodačka z Havířova.