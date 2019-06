Kajakář Dostál o nové neortodoxní taktice: Být první, nebo smrt! | iSport.cz

Taktika ale skvěle vyšla, vy jste vyhrál, Pimenta dojel až čtvrtý. Takže jste našel novou taktiku?

(úsměv) „To bylo přímo dělané na tenhle závod. Já jsem dřív úspěšné závody jezdil víc zepředu, vyjel jsem rychle a držel jsem si startovní pole na půl lodě a byl schopen ne tolik umírat do finiše. Pimienta většinou vede v první půlce o tolik, že psychicky položí ty vedle sebe. Vymysleli jsme, že pojedu vedle něj, aby neměl pohodu, aby mu nenarostla křídla. Nebyl jsem přesvědčený, jak dlouho to vydržím, kdy skapu. Ale nakonec skapal on.“

Bavili jste se spolu po závodě?

„Říkal, že druhý závodní víkend v kuse je pro něj horší. Myslím, že nebude tak sebevědomý. Směrem k mistrovství světa jsem mu sebral vítr z plachet, bylo to důležité.“

Hrajete takovéhle psychologické hry často?

„Tohle byl speciálně dělaný závod přímo proti němu. Kdyby se jednalo o co nejlepší výsledek, tak bych jel v jiném rozpoložení. Rozdíl mezi první a druhou pětistovkou byl markantní. Kdyby tam byl závodník, který by tohle očekával, tak by mě z vlny mohl v posledních pár metrech setnout. Jsem rád, že takoví závodníci vedle mě nejeli.“

Váš trenér Karel Leština do vás prý celý týden po minulém závodě v Poznani hučel, že jste skončil třetí kvůli přílišné opatrnosti…

„Viděl, jak na tom jsem. Věděl, že mě nebaví dojíždět jako druhý, třetí… Ví, že chci jezdit tak, že chci vyhrávat. Říkal mi: Výsledek dobrej, ale my tomu tolik neobětujeme, abychom jezdili druzí poražení. Myslel jsem, že mě pochválí, žádná chvála nepřišla. Řekl mi: Koukej se sebrat, tohle není, na co máš.“

Jak jste reagoval?

„Samozřejmě chci vždycky vyhrát, musím tomu uzpůsobit taktiku. Minulý týden to nešlo, jestli za to mohly i vlny, trochu i hlava… Teď jsem závod pojal takovým způsobem, který byl docela sympatický pro ostatní kajakáře, večer mi psala Lisa Carrington, olympijská vítězka z Ria, že to byl supr závod, že mi gratuluje. I Kenny Wallace (trojnásobný olympijský medailista) mi napsal, že to bylo bezvadný. Tímhle způsobem si upevňuju sebevědomí mezi naší komunitou.“

Začátkem sezony jste také ohlásil návrat na vaší vosí loď a touhu znovu s ní vyhrát mistrovství světa, jak se vám to povedlo už v roce 2014. Jste na správné cestě?

„Zatím se mi dva svěťáky povedly dobře, je to super ukazatel na sezonu. Teď to nezkazit, odtrénovat a mělo by být v pořádku, když nepřijde nemoc, zranění. Jedeme ten samý plán jako posledních sedm let, nejsou v tom žádné velké změny, bude záležet, jak se s regenerací a tréninky popasuju.“

V minulosti jste se zjara těžko dostával do formy, čím to je, že letos záříte hned od začátku?

(smích) „Je to stářím. Přece jenom mám výkonnost trošku vyrovnanější než v předchozích sezonách. V téhle sezoně jsem z tréninku na podzim nevynechal nic. Neměl jsem zlomený prst jako loni, nebylo po olympiádě. Protože po olympijských hrách v Riu jsem měl hlavu někde jinde, nechtělo se mi zas tak makat. Teď mám natrénováno, jak bych měl, doufejme, že to vydrží do konce sezony.“

V Duisburgu jste na olympijském kilometru skončil také osmý na deblu s parťákem Radkem Šloufem, co vám to ukázalo?

„Řeklo mi to, že je tam možnost jezdit s nejlepšími. S Radkem to byl pro nás úplně první závod, kdy nám foukal vítr do zad. Já nevěděl, jak to takticky pojmout. Řekli jsme si, že to zkusíme jako na singlu, což se nevydařilo. Kdybychom jeli první půlku rovnoměrněji, druhá by byla rychlejší. Ale na deblu jsem si posunul osobní rekord o pět vteřin, což je strašně moc. Kdybych to zvládnul líp z taktického hlediska, šance na medaili by tam byla.“

Může nadějný debl v Duisburgu ovlivnit vaše úvahy o dalším působení v čtyřkajaku, v němž jste závodil před týdnem v Poznani?

„Nechce se mi přemýšlet, do čeho bych naskočil radši. Na začátku sezony jsem říkal, že chci jet s čtyřkajakem o místa na olympijských hrách. Na deblu ale byla v Duisburgu celá špička a ještě zdvojená posádka ze Států. Nevím, co si o tom myslet, je to téma na přemýšlení. Hlavní priorita je singl, tam je šance největší.“

Na Evropské hry v Minsku se ale koncem měsíce nechystáte, že?

„Na Evropské hry jsou vyjetá jen dvě místa a pojedou tam Dan Havel s Kubou Špicarem. Já tam nejedu, pro nás je absolutní prioritou mistrovství světa v Szegedu, kde se vyjíždí místa pro olympijské hry. Ve stejnou dobu, jako jsou Evropské hry, pojedeme na vysokohorské soustředění do Livigna. Evropské hry jsou krásné, ale pro mě to moc neznamená. Mám cíle nejvyšší, chci vyhrát olympiádu. Nerad bych, aby to znělo namyšleně, ale medaile ze Světového poháru, mistrovství Evropy i mistrovství světa mám. Jediné co mi chybí, a pro co chci udělat hodně, je olympijské zlato.“