Raketa z Nošovic. Hyundai i30 N se může postavit těm nejlepším | iSport.cz

Výkonný korejský hatchback, v tomto případě tedy liftback s přídomkem Fastback, bychom od korejské automobilky ještě před pár lety nečekali. Časy se ovšem mění. Hyundai si vydobyl velmi stabilní pozici mezi renomovanými výrobci v Evropě i v zámoří, proto se už nemusí stydět podívat se i do vyšších segmentů.

V případě tzv. hot hatchů se sice dost hledí na tradici (viz např. Volkswagen Golf GTI), když ovšem máte kvalitní techniku a špičkové mozky v oboru, můžete se postavit i těm nejlepším.

To se povedlo i Hyundai i30 Fastback N v silnější verzi Performance s motorem 2.0 T-GDI s 202 kilowatty. Korejský kompakt vzniká v Nošovicích, po boku svých obyčejnějších sourozenců. Na ladění se podílel i Albert Biermann, který má dlouholeté zkušenosti z BMW M, kde se podílel na vývoji nejostřejších modelů.

A na autě to je znát. Už jen hrubý zvuk přeplňovaného čtyřválce se vám za chvíli dostane pod kůži. Výfuk má navíc aktivní klapku, díky níž je melodie ještě výraznější. Někomu to může přijít dětinské, rychlé hatchbacky by ovšem měly dělat divadlo a bavit nejen řidiče, ale i okolí.

Interiér vypadá vcelku konvečně, tedy až na sportovní volant. Na něm najdete třeba tlačítka pro přímou aktivaci sportovního režimu. • Foto Ondřej Lilling

Skvělá šestistupňová manuální převodovka s mechanickým chodem a automatickými meziplyny patří ve třídě k tomu nejlepšímu. Ovšem na autě je nejlákavější pocit takřka dokonalého fungování jako celku. Spolu se standardním mechanickým samosvorným diferenciálem mezi předními koly totiž máte neskutečnou dávku přilnavosti v obloucích, takže můžete plynový pedál přišlápnout o trochu dřív než konkurence bez této libůstky.

Palec nahoru si zaslouží také skvělá stabilita. Je de facto jedno, po jakém povrchu jedete. Hyundai díky tuhé karoserii žehlí naprostou většinu nerovností a nenadskakuje. K tomu přidejte tak akorát tuhé řízení s parádní zpětnou vazbou a máte jedno z nejlepších aut v segmentu. Které ovšem pochází z Koreje a rodí se v Česku.