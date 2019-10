Půjde jim to? Koukalová a její taneční partner • Česká televize

Ve sportovní kariéře už Gabriela Koukalová žádné další úspěchy nepřidá, teď ale bojuje o jiný triumf, válí totiž ve StarDance? Jak to bývalé přední biatlonistce jde a proč u toho není osobně její manžel Petr Koukal?

Desátý ročník StarDance má za sebou třetí soutěžní večer, Koukalová si v něm s tanečním partnerem Martinem Prágrem vystřihla sambu. „Gabriela Koukalová opět na bedně,“ vtipkoval moderátor Marek Eben, když bývalá biatlonistka začala tanec na dřevěné krabici.

Večer zakončený postupem je prý podobný, jako úspěšný závod. „možná je to lepší, je to pro mě něco nového, není to taková rutina,“ řekla Koukalová. U sportovních přirovnání zůstali i další.

„Já bych vám doporučil takovou cílovou rovinku,“ řekl porotce Jan Tománek, podle kterého se Koukalová příliš soustředí na kroky. „Když bych běžel tu rovinku, vzal bych energii na ramena a každý pohyb dělal úplně naplno. To je to, co mě u vás chybí. Ve vašem tanci vidím potenciál, ale chybí mi ta energie.“

Kdo taky chybí je Gábiny manžel Petr. Na samotných soutěžních večerech po něm není ani stopy. Gabrielu prý podpořil alespoň na zkouškách. „Manžel byl na generálce. Doufám, že přijde zas,“ řekla pro deník Aha! Manžel prý několikrát nabídku od StarDance odmítl, možná proto se od kamer populární show drží stranou.

A nebýt domluvy s Petrem, možná by nešla tančit ani sama Gabriela. „Doma jsem se musela poradit, jestli do toho jít, a také jsem předem popsala, jak to bude vypadat,“ svěřila se.