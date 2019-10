Bordeláři z Barcelony? V šatně polili i zdi, popsal Bořil. Messi se mu vysmál

V oblíbené fotbalové talkshow musel Bořil vyprávět, jak to bylo s jeho loktem, kterým sejmul slavného Messiho. „Kryl jsem si balon, nebylo to cílené. Je tak rychlý a mrštný, že jsem měl strach, že mě oběhne. Nešel jsem do toho úmyslně, že bych ho chtěl zranit,“ dušoval se fotbalista.

Argentinský útočník ho po incidentu zavalil sprškou anglických nadávek. „Pak mě na hřišti jednou vyškolil a vysmál se mi,“ řekl Bořil. Messimu se chtěl po utkání osobně omluvit, jenže měl smůlu.

„S ostatními zdrhnul do kabiny. Nepodal si s námi ruku a dres taky nedal,“ uvedl slávista.

Pustil se pak i do rozboru toho, jaký zanechala Barcelona v šatně nepořádek. „Kabina po našem odjezdu vypadá líp. I na zdech od nich bylo něco nalité. Co bylo na zemi, bych neřešil, protože byly plné koše,“ měl jasno Bořil.