Pernica po boji v Chlumci: Kdyby se nepostoupilo, nálada by byla špatná | iSport.cz

Na Tomáše Bastina se sice Luděk Pernica poctivě chystal, ale chlumeckému útočníkovi dvakrát skórovat nezabránil. Postup do čtvrtfinále MOL Cupu si tak favorit musel vydřít až v prodloužení. „Chlumec se mi líbil, můžu na něj pět jenom chválu. Měli jsme to těžké,“ chválil plzeňský stoper třetiligového soupeře.

Vydřený postup, co říkáte?

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme z tohoto infarktového zápasu postoupili. Nerodilo se to lehce, o přestávce jsme prohrávali, hned po ní místo toho, abychom soupeře zamkli, dostaneme na 0:2. Nevyvíjelo se to vůbec dobře, ale pak jsme to nějakou kvalitou otočili, jenže z poslední akce jsme dostali na 3:3 a muselo se jít do prodloužení. Věřili jsme a doufali, že Chlumci dojde trochu dech, což se možná trochu potvrdilo a nakonec jsme byli šťastnější my.“

Podcenili jste třetiligového soupeře?

„Do dvacáté minuty jsme měli dvě gólovky, nedali jsme, a oni hned z prvního centru, který jsem nevyřešil, dali gól od Bastina, který mě přeskočil. Domácí se dostali na koně, mohli hrát, co potřebovali, my jsme se do nich nemohli dostat, a když se nám to povedlo, příležitosti jsme neproměňovali. Až příchodem Míši Krmenčíka, který dal nakonec hattrick, se to zvedlo.“

Honilo se vám za stavu 0:2, že to zavání ostudou?

„Když prohrává špice první ligy na hřišti špice třetí ligy, ostuda to být může. Takové myšlenky možná někde v hlavě jsou. Ale člověk si to nesmí nějak připouštět, musí bojovat na sto procent, i když to samozřejmě není nic příjemného – zvlášť když diváci domácí hnali. Jsme samozřejmě šťastní, že jsme to zvládli.“

Byl znát pro vás trošku nezvyklý přímý kontakt s publikem, které bylo kolem celého hřiště?

„Ano, byla skvělá atmosféra, mně to vyhovovalo. Lidé pokřikovali, ale většinou ne na mě, já jsem jim trnem v oku nebyl, takže to bylo v pohodě. Jsem spokojen, že jsem mohl přispět k výhře.“

Proč jste se tedy sedmdesát minut trápili? Bylo to velkým počtem změn v sestavě?

„Je to tak, navíc když prohráváte, jde kvalita dolů, tolik si nevěříte. Vědomí, že prohráváte se třetí ligou, ve vás trošku hlodá, i když byste si to neměl připouštět. Až postupem času jsme se zvedli a dali branky po hezkých akcích.“

Jaké byly souboje s útočníkem Tomášem Bastinem, který je takový pořízek?

„Před zápasem jsem se díval na jeho profil a kariéru, u každého zápasu v sezoně bylo uvedeno, že dal jeden nebo dva góly. Takže jsem věděl, že tady takový pořízek je a že souboje s ním budou nepříjemné, což se vyplnilo. Dal dva góly, dobře to vyřešil, byl tam, kde být měl. Je to kvalitní útočník.“

Je výhra důležitá z toho pohledu, že se po nedělní porážce se Slavií trochu uklidníte?

„Kdyby se nepostoupilo, byla by nálada hodně špatná. Kdybychom neuspěli, bylo by to hodně nepříjemné, MOL Cup je přece jen taky trofej. Jsme ve čtvrtfinále, posledních osm mančaftů, to už bude kdo s koho. A taky bude záležet na losu.“