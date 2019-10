Slavia - Barcelona: Bořil a loket Messimu? Smolíček, měl to vědět | iSport.cz

O jeho „ kladenském nártu “ se bude ještě dlouho mluvit, hrdina Slavie Jan Bořil ale mohl chvíli po své vyrovnávací trefě proti Barceloně hřiště také rychle opustit. U postranní čáry si totiž počíhal na Lionela Messiho a po odehrání míče ho počastoval loktem do břicha... Od rozhodčího nakonec ale viděl žlutou kartu a po zápase se tak mohl culit do kamery O2 TV Sport: „Se mnou to vždycky bolí...“

Náběh do vápna, zkrocení míče a rána mezi dvěma soupeři, na kterou neměl brankář Barcelony Marc-André ter Stegen nejmenší nárok. Nekompromisní bodlo Jana Bořila, jímž v 50. minutě srovnal stav na 1:1, způsobilo erupci nadšení, která málem zbořila Eden.

O čtvrt hodiny později burácela slávistická aréna pískotem na ležícího Lionela Messiho a následně na rozhodčího Bobbyho Maddena, který právě Bořilovi ukázal žlutou kartu. Jak ale ukazují opakované záběry, slávistický hrdina mohl být rád, že se nepakoval ze hřiště po přísnějším trestu.

SESTŘIH: Slavia - Barcelona 1:2. Prohra po boji, rozhodl nešťastný vlastenec Olayinky

Když totiž nechával odražený míč doputovat vzduchem do autu, šikovně si počkal na dobíhajícího Argentince a nekompromisně mu poslal loket někam na solar. Bořil se pak Messimu sice poplácáním omluvil, ale nějakou záludnost odmítal.

„Já si myslel, že jsem mu nedal, a teď mi všichni říkali, že jsem mu dal, tak za to se mu omlouvám,“ vykládal v televizním rozhovoru bezprostředně po zápase s tím, že mu hvězda soupeře za loket vyčinila.

„Ale se mnou to vždycky bolí, takže jestli se na mě nepodíval, jak hraju, tak měl smolíčka,“ uculoval se Bořil do kamery. „Trošku ho to bolelo, ale to je fotbal...“ dodal pobaveně muž, který v souboji s věhlasným soupeřem sahal po nesmrtelnosti. Všechny body si ale po výhře 2:1 nakonec odvezla právě Messiho parta...