Šatna Barcelony v Edenu po odjezdu: roztrhaná taktika i slupky od banánů | iSport.cz

Barcelona slaví branku do slávistické sítě • Barbora Reichová (Sport)

Jan Bořil v euforii po brance do sítě Barcelony • Michal Beránek (Sport)

Luis Suárez otřel míč o Petera Olayinku a od něj se odrazil do branky Slavie • Michal Beránek (Sport)

Něco už se do koše zkrátka nevešlo • Twitter/Instant Foot

Banány i speciální drinky - to vše zůstalo v Edenu po Barceloně • Twitter/Instant Foot

Co Lionel Messi a další hráči Barcelony nechali v Edenu po svém odjezdu? • koláž iSport.cz

Z Edenu si odvezla tři body, spoustu věcí tam však zároveň nechala. Slavná Barcelona ve středečním utkání Ligy mistrů porazila Slavii 2:1, hvězdy v čele s Lionelem Messim a Luisem Suárezem ovšem v Praze působily trochu rozpačitým dojmem, když si na konci utkání se Součkem a spol. ani nepodaly ruce a okamžitě zmizely do šatny. Na sociálních sítích se dva dny po utkání objevilo video, jak to v kabině hostů vypadalo po jejich odjezdu.

Do Česka dorazil absolutní gigant, jeden z největších klubů na fotbalové mapě Evropy. Messi, Suárez, Piqué, Ter Stegen, Griezmann a další… Co jméno, to obrovský pojem a spousta úspěchů.

Jak to vypadá, když takoví hráči přijedou na venkovní utkání? Video ze šatny španělského celku po zápase na Slavii odhaluje, co všechno s sebou Barcelona vozí. V Edenu totiž po jejím odjezdu zůstaly třeba nedopité (a různě barevné) drinky, pro každého hráče speciálně popsané v určené lahvi.

Après sa victoire face à Prague hier, le FC Barcelone est reparti en laissant le vestiaire dans cet état... 😡

pic.twitter.com/azRTyub8jm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 24, 2019

Na zemi ležel na malé kousky roztrhaný taktický plán, vedle něj třeba slupky od banánů nebo prázdné kelímky. Do přeplněného koše se všechny odpadky, které zbyly po hráčích lídra španělské ligy, nevešly. Ve sprše zase zůstaly kostky ledu.

Barcelona se s českým mistrem brzy utká znovu, už 5. listopadu přivítá mužstvo kouče Trpišovského na slavném Nou Campu.

GALERIE | Jak to vypadalo v šatně Barcelony po zápase na Slavii?

