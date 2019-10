Tohle Jágr tajil 23 let: Jde o podvod a Kubelkovou! Pak ho dostala karma...

Jaromír Jágr patřil mezi velké obdivovatele Karla Gotta. Osobně se s ním přišel rozloučit i do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha • Mária Rušinová (Blesk)

1998: Jaromír a Iva – to byla láska. • Foto FTV Prima, ara

2013 Iva Kubelková přijela kvůli reportáži do hájemství Jaromíra Jágra – na kladenský zimák. • Foto FTV Prima, ara

Iva a Jaromír se po letech setkali a měli si co říct • Foto FTV Prima, ara

Legenda, vzor, dříč. To jsou synonyma pro Jágra, pro něhož je hokej na prvním místě. Ne vždy tomu ale tak bylo!

Populární vousáč, jenž v pondělí převzal z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání medaili Za zásluhy prvního stupně, dal v sezoně 1996/97 přednost ženské! A navíc podváděl...

Namísto ledu Bahamy

»Džegr« tehdy jako nejlepší střelec Tučňáků z Pittsburghu (ve 42 zápasech dal 44 gólů) vynechal Utkání hvězd!

„Byl jsem nominovanej, ale nechtělo se mi tam. Chodil jsem s Ivou Kubelkovou a rozhodli jsme se, že pojedeme na Bahamy na dovolenou,“ překvapil Jágr v živém vysílání na Instagramu.

Na vedení zámořské soutěže si proto připravil fígl. „Nemohl jsem se z toho omluvit, takže jsem v posledních deseti minutách zápasu řekl, že jsem si natáhl tříslo. Schválně jsem upadl, oni mě odnesli do kabiny. Pak jsem odjel na dovolenou,“ pokračoval.

Dohnala ho karma

Jenže poté, co se vycachtal s přitažlivou vicemiss v moři a vrátil se zpět do Pittsburghu, za fikaný podvod zaplatil. „První zápas, co jsme hráli po návratu z tý dovolený, jsem upadl v první třetině na kolena, rozjela se mi noha a utrhnul jsem si tříslo. Byl jsem mimo na dvacet zápasů. Tomu se říká karma!“

Dnes už by si kladenský majitel dlouho utajovaný podfuk jistě rozmyslel. Možná i proto, že se od té doby v NHL zpřísnila pravidla. Každý nominovaný hráč, co se nyní z velké hokejové události omluví, vyfasuje stopku na jeden soutěžní mač...

