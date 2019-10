Jágr po bitvě v Hradci: Jsem vyřízenej. Růžička? Nebyl čas ani na Šlégra | iSport.cz

Z tiché kabiny se vyloudal jako poslední. A nastal obvyklý cvrkot. Novináři, lovci autogramů, selfiečkáři. Jaromír Jágr, byť naštvaný na zbytečně rozkutálené body, vyhověl všem. „Už je to ale unavující,“ přiznal 47letý veterán, jenž v pondělí na Pražském hradě převzal státní vyznamenání a ve středu pro změnu absolvuje tiskovou konferenci.

Dřeli jste, fárali, ale odměna tomu neodpovídá. Vezete domů velké zklamání?

„Je to škoda a jsem smutnej, že jsme to tady nechali. Chyby, no… Hradci jsme ke konci dali zbytečnou přesilovku, nevyhodíme puk u modré čáry na tři pokusy… Kdybychom si počínali zkušeněji, k té přesilovce by vůbec nedošlo. Nemůžu nikomu nic upřít, jde o herní nevyzrálost v situacích, kdy se láme chleba. Hokejově můžeme hrát s kýmkoli, i když jsme minule dostali sedmičku od Třince.“

Je to pár procent, která nikoli poprvé shazují vaši lopotu a cestu za více body, že?

„Jasně. Kolikrát hlouposti. Pět let nám to procházelo, protože v nižší soutěži nás za to nikdo netrestal. Hráči v ní nejsou tak kvalitní. Tady v extralize je z chyby buď ohromná šance soupeře, anebo si zavaříte oslabením.“

Znovu se ovšem můžete opřít o Denise Godlu, proti Hradci chytal náramně…

„Chytal výborně, k tomu jsme dali tři tyčky… Jak říkám, mrzí mě to.“

Oproti debaklu 1:7 s Třincem jste se prokazatelně zlepšili, může to být signál ke změně?

„S Třincem to byla jiná situace, tam byl problém někde jinde a ten jsme si doufám vyříkali. To už se snad nebude opakovat. Věřím, že jsme to hodili za hlavu. Faktem je, že nám trochu dochází síly, ale to asi všem. Je to teď hodně ubojovaný, bez lehkosti.“

Jak moc se upínáte ke dvěma posledním utkáním před reprezentační přestávkou?

„Máme doma rozjeté Vary, pak jedeme do Vítkovic. Každý zápas je pro nás důležitý, hrajeme o přežití. Kdybychom měli o deset bodů víc, nikdo neřekne ani slovo. Jenže my je nemáme.“

Mountfield HK - Kladno: Jágr v náznaku šarvátky s Nedomlelem, skončilo to úsměvy

Jaká je síla Mountfieldu ve vašich očích?

„Já nemám moc ve zvyku se vyjadřovat k soupeři. Nicméně síla velkých týmů se prokáže ve chvíli, kdy se jim nedaří, ale oni přesto vyhrají. A to se Hradci podařilo. Myslet si, že budete hrát 52 zápasů v top formě, to je naivní. Ale velká mužstva si body uhrají a jim se to proti nám povedlo.“

Mluvíte o nevyzrálosti, nezkušenosti kladenského kádru. Plánujete jeho doplnění, pozměnění?

„On je rozdíl doplnit a doplnit. Potřebujeme hokejovost a tu shání všichni. Hotové hokejisty těžko budete trhat ze stromu. A když už je někdo takový, bere plat, který si nemůžeme dovolit. Ale někdy máte štěstí, že narazíte na dobrého hráče i z nižší soutěže. Věřím, že se tam něco najde. Budeme se koukat po dobrých hráčích, kteří třeba nedostávají tolik příležitostí. A my dáváme příležitosti. Máme tu kluky, kteří si v baráži vybojovali extraligu a ti mě nezklamali, hrají výborně. Bojují, dřou, jen prostě nedáváme tolik gólů, kolik by bylo zapotřebí. Nikdo z nás nedá třicet, čtyřicet gólů, ale to svoje si odehrajeme.“

Zmiňujete únavu, která se vám kupí kvůli různým akcím. U vás to není tak, že si po tréninku dáte šlofíka. V pondělí jste byl na Hradě, ve středu máte tiskovku. Nemáte toho už dost?

„Do toho jsem se vrátil z Ameriky. Je to šílený… Kdybych mohl hrát jenom hokej, upřímně říkám, že se tady teď spolu nebavíme o jednom bodu z Hradce. Nemít jiné povinnosti, byl by můj výkon o něčem jiném. Jo, jsem unavenej, jsem vyřízenej… Ono se to nezdá, ale je to společenská únava, ne úplně fyzická. Někam jdete a já jsem člověk, který se snaží neodmítnout fotku, podpis, chci vyhovět všem. A než přejdete z jedné místnosti do druhé, stokrát se vyfotíte. A na akci jste pět hodin. I když jsem se z Hradu vrátil relativně brzo, cítil jsem značnou únavu. A ve středu znovu.“

Co s tím?

„S tím se nedá nic dělat. Mám zodpovědnost vůči klubu, jde o sponzory, díky nimž můžeme extraligu hrát. Pro mě jsou ty akce vlastně důležitější než dávat góly na ledě. Někteří lidé to třeba nechápou, ale hráči musí být z něčeho placení. Náš klub de facto má víc z jedné mé akce, než když dám dva hattricky za sebou. Taková je situace.“

S novým hradeckým koučem Vladimírem Růžičkou jste se stihli pozdravit?

„Na to nebyl vůbec čas. Já když přijedu na zápas, snažím se připravit na zápas, jak jen to jde. Na zimáku bývám dvě a půl hodiny před zápasem, rozcvičím se, připravím se tak, abych se na ledě cítil co nejlíp. Ani s Jirkou Šlégrem proti Litvínovu jsem neměl moc velkou šanci pobavit se.“

Kladno si na výjezdu odškrtlo další vyprodaný duel. Neřeknete si Hradci o nějaká procenta?

„To ne, ale musím uznat, že diváci byli skvělí. Škoda, že jsem nepředvedl lepší show, ale nezlobte se, já jsem vážně hrozně unavenej… (směje se) Lidi tleskali, nepískali. Třeba oproti Boleslavi to byl obrovský rozdíl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:12. Červený, 63:52. Rosandić Hosté: 49:37. Austin Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Koukal, M. Chalupa – Klíma, Kubík, Perret. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zelingr, Kehar (A), Smetana, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, Réway – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hajný, O'Donnell, Š. Bláha. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Kajínek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové