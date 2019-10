Místo parťáka poprvé soupeř: Jágr mě tam odstavil jak malýho kluka! | iSport.cz

Kladenská story Adama Kubíka je známá. Obdivoval Jaromíra Jágra, jako malý špunt o něm dělal rozhovor do novin. Když se vrátil veterán v předminulé sezoně z NHL, nastupovali za Rytíře spolu. Po postupu Kladna do extraligy ale Kubík změnil působiště. Jedenadvacetiletý útočník přestoupil do Hradce. V úterý se postavil proti týmu, kde vyrostl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:12. Červený, 63:52. Rosandić Hosté: 49:37. Austin Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Koukal, M. Chalupa – Klíma, Kubík, Perret. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zelingr, Kehar (A), Smetana, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, Réway – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hajný, O'Donnell, Š. Bláha. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Kajínek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Nakonec slavil výhru 2:1 po prodloužení. A taky si odnesl poznatek z toho, jaké to je čelit Jágrovi: „Jedna situace v rohu byla, že jsme se přímo potkali. On je strašně silný na puku, odstavil si mě jak malýho kluka. Na tom musím zapracovat a hrát hlavně takové věci jinak, než chtít jít silou.“

Přiznal, že už není z přítomnosti sedmačtyřicetiletého veterána tak vykulený. „První zápas, kdy jsme hráli spolu, byl jsem úplně v nebi. Teď už jsem se uklidnil,“ usmál se po zápase. Nic to ale nemění na tom, jaký má na Jágra pohled: „Určitě ne, on je neskutečný hokejista, vidíte, co to udělalo s lidmi, přišel sem plný zimák.“ V Hradci obyčejně na extraligu chodí návštěva kolem čtyř tisíc, klidně méně. Teď byla hala vyprodaná. A ne, hlavním důvodem opravdu nebylo, že by celé město chtělo vidět, jak se vedle sebe porovnají Tomáš Martinec s Vladimírem Růžičkou na lavičce.

Mountfield HK - Kladno: Obrat domácích dokonal v prodloužení Rosandič, 2:1

Jaromír Jágr. Tohle jméno táhne všude. Celé Česko ho chce vidět. V Hradci stály zástupy lidí i nad místy pro sezení v několika řadách za sebou. To je vždycky známka, že se dovnitř nevejde už ani myš. A kladenský veterán byl znovu dost v akci. Přesilovky hrál celé, naskočil i do prodloužení 3 na 3. „Vůbec nejsem překvapený, že to na něm pořád stojí. Ani trochu. Ne. On je hokejovou legendou. Pořád hraje dobře, je to vidět i na jejich bodech. Klobouk dolů, kolik hokeji dovede obětovat,“ vykládal Kubík o bývalém spoluhráči, který je starší o 26 let.

Kladno je ale pro něj už minulost. V létě se rozhodl pro změnu a poprvé v kariéře obléká odlišný dres. „Odmalička jsem hrál na Kladně, chtěl jsem si zkusit něco jiného, bydlet sám, dostat nový impuls. Všechno přecházelo do takového stereotypu,“ rozpovídal se. „Navíc to vrcholilo v baráži, kde jsem moc nehrál. Potřeboval jsem se oživit. Přiletěla nabídka z Hradce, na Kladně nebyla úplně komunikace, tak jsem kývl na Hradec,“ vysvětloval, proč zvedl kotvy.

Mountfield HK - Kladno: Hradečtí srovnali necelé tři minuty před koncem, pohlednou přesilovkovou souhru zakončil Červený, 1:1

V Mountfieldu patří k příjemnému oživení, když nastoupí, většinou ve čtvrtém útoku. Jeho rychlé nohy pasují do hradeckého systému. Mínus? Plno jmen na soupisce znamená, že ne pokaždé se vejde na zápasovou soupisku. Utkání proti Kladnu bylo jeho osmou extraligou bitvou, sedm jich odkroutil už i v první lize za Slavii.

Kvůli tomu ale nešťastný vůbec není. Nepřišel do Hradce s tím, že bude válet v prvním útoku. Nebo ne hned. „Konkurenci máte všude, jestliže chci hrát nejlepší hokej, čeká vás všude. Jedině tohle mě může připravit na nějaký další kariérní krok. Udělal jsem dobře,“ pochvaluje si přesun.

Mountfield HK - Kladno: Rytíři udeřili jako první, přesilovku využil střelou od modré Austin, 0:1