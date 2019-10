Naskočil z farmy, rozhodl a byl první hvězdou. Krása, těšilo Chytila | iSport.cz

Steven Stamkos zaparkoval až do domácí branky, vše sleduje i Filip Chytil • AP Photo/Kathy Willens

Po jednom celém ročníku v NHL čekala poslední záříjový den roku 2019 na Filipa Chytila nepříjemná studená sprcha. Ročník začneš na farmě v Hartfordu, vzkázalo mu vedení po tréninkovém kempu, který se odchovanci Zlína příliš nepovedl. Téměř na den přesně o měsíc později byl povolán zpět do prvního týmu a hned první zápas proti Tampě šikovnou tečí rozhodl a pomohl k výhře 4:1. „Konečně jsem zpět, potřeboval jsem se trochu rozehrát,“ řekl po utkání.

Chytil na farmě v AHL naskočil do devíti utkání a díky třem brankám a šesti nahrávkám nasbíral také stejný počet bodů a společně s parťáky Vinnim Lettierim a Dannym O´Reganem se dělil o čelo produktivity týmu Wolf Pack. Povolání přišlo poté, co první tým přišel kvůli zranění o centra Miku Zibanejada.

Rozjetý Chytil rovnou v prvním útoku zaujal pozici týmové hvězdy a dostal k ruce mazáka Chrise Kreidera a šikovného Pavla Bučněviče. Právě ruský útočník mu v 53. minutě připravil šanci, která utkání rozhodla. Nejdříve vybojoval puk v obranném pásmu, Chytil si pak najel za bývalého kapitána domácích Ryana McDonagha a šikovně tečoval puk za Andreje Vasilevského. Rangers vedli 2:1 a vedení už si do konce utkání vzít nenechali.

„Vždycky je to krásné skórovat v této hale,“ řekl český útočník po zápase pro New York Post. „Už před startem jsem se strašně těšil, že si zase zahraju před newyorským publikem. Je super, že jsem zpátky a že se vyhrálo. Teď je třeba v tom pokračovat,“ vykládal.

VIDEO: Chytil tečí zvýšil na 2:1

Rangers se oklepávali z víkendové nakládačky, kterou schytali od Bostonu a trenér David Quinn se razantně pustil do změn. Například nechal sedět veterána Marca Staala, což se obránci stalo poprvé za jeho třináctiletou kariéru. Sám Quinn novinářům ještě před zápasem vykládal, jak těžké pro něj toto rozhodnutí bylo... Ale pomohlo!

Stejně jako omlazení soupisky. Za Rangers totiž šlo do akce hned sedm hráčů, kterým ještě nebylo přes 21 let, a to se v týmu stalo poprvé od prosince 1976!

Quinnův zásah se ukázal jako nadmíru úspěšný, osmnáctiletý Kaapo Kakko vyrovnal na 1:1, dvacetiletý Chytil rozhodl a na 3:1 skóroval jedenadvacetiletý bek Adam Fox (pro něj šlo o první úspěšný zásah kariéry), kterému nahrával stejně starý zadák Ryan Lindgren. Ten mimochodem nahradil v sestavě právě Staala.

„V předchozích zápasech jsme měli hlavně proti dobrým týmům problém odehrát kvalitních šedesát minut. Většinou jsme dokázali vážně dobré třetiny vystřídat s těmi mizernými. Tentokrát nám to vyšlo, a to považuju za krok správným směrem,“ chválil obránce Fox, který byl mnohými hodnocen jako nejlepší hráč na ledě.

Hráči Rangers tak mohli v útrobách Madison Square Garden oslavit teprve druhou výhru za posledních osm utkání a čtvrtou v sezoně.

VIDEO: Sestřih utkání NY Rangers - Tampa Bay