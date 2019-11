Viktor Pešta se v poslední době dostal do perfektní formy • Instagram Viktora Pešty

Viktor Pešta (vpravo) v souboji s Ivanem Vitasovicem na Night of warriors v Liberci • Michal Beránek (Sport)

Debut po přestupu do OKTAGONU zažil Pešta v létě na Štvanici • OKTAGON MMA

Bojovník Michal Martínek po nástupu do klece. • OKTAGON MMA

Normálně by jejich zápas byl hlavním chodem, tentokrát budou »jen« pořádně tučný předkrm. Bojovníci MMA Viktor Pešta (29) a Michal Martínek (29) si to už brzy rozdají o titul v těžké váze.

Přes 200 kilogramů živé hmoty v kleci. Tito těžkotonážní obři se utkají už v sobotu na galavečeru OKTAGON 15 v pražské O2 Areně, kde budou předskokany zápasu století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Martínek bude v souboji hájit pás šampiona těžké váhy, který mu chce Pešta uzmout. Ani jeden navíc s žádným Čechem neprohrál, což se ale brzy změní. Kdo jsou tito borci?

Viktor Pešta (29)

Bilance: 15-5

Následoval »Terminátora«

Po Karlosi Vémolovi byl Pešta druhým Čechem v UFC. Z pěti zápasů však vyhrál jediný. „Ale rozhodně se tam chci jednou vrátit, to

je jasný,“ přiznal pro iSport.cz.

Příprava pod palmami

Většinu času tráví na slunné Floridě, kde žije a trénuje. Do Česka jezdí jen za prací. „Většinou jsem tu jen po zápase, abych si na pár týdnů odpočinul. Na

přípravu vždy letím do Ameriky.“

Nevyzpytatelný introvert

Je velmi inteligentní, ale zároveň introvertní. Nepotrpí si na přehnanou propagaci a promo. Na druhou stranu občas se umí rozjet, třeba když se pustil do rivala Vémoly.

„Není tu nejlepší, ale nejpopulárnější. Chci s ním bojovat!“

Michal Martínek (29)

Bilance: 9-1

Bývalý hokejista

Bojovým sportům se nevěnoval od malička, až do juniorského věku hrál hokej. Začínal ve Spartě, poté zamířil do Slavie, kde potkal i Vladimíra Růžičku. „V hokeji jsem nemohl jen tak sundat rukavice a poprat se. Nedělalo to dobrotu,“ tvrdil pro Lidové noviny.

Milovník zbraní

Je tvrďák každým coulem a libuje si ve zbraních. „Mám na ně úchylku. Rád chodím

na střelnici, jsem držitelem zbrojní licence, takže mohu mít zbraně. Jde o můj koníček, kterému se ve volnu věnuji.“

Blízko UFC

Mohl být třetím Čechem v UFC, do Las Vegas si ho pozval prezident nejlepší organizace světa Dana White. Jenže zápas proti Rodrigu Nascimentovi prohrál. „V tu chvíli mi z toho nebylo moc dobře, ale nyní jsem uvolněný.“