Dcera legendárního Maradony vyděsila fanoušky: Táta se zabíjí!

Z jejich slov mrazí. Dcera fotbalové legendy Diega Maradony (59) třicetiletá Giannina poslala do světa znepokojivé zprávy ohledně stavu svého otce. Mistr světa z roku 1986 se prý postupně zabíjí a vůbec si to neuvědomuje!

Má o otce velký strach. Maradonova dcera napsala v dojemném vzkazu na Instagramu, že se bojí o zdraví táty. Fotbalista, který si prošel velkou bitvu s drogovou závislostí, na tom údajně není vůbec dobře. Giannina s Diegem mluvila naposledy 30. října, když mu po telefonu popřála k jeho devětapadesátým narozeninám.

„Jeho tělo se rozhodlo, že se zabije zevnitř a neuvědomuje si to,“ vystrašila fanoušky božského Diega. Podle Gianniny se nejvíce na jeho současném špatném stavu podepisuje životní styl, a že je neustále v centru pozornosti po návratu do rodné Argentiny, kde trénuje klub Gimnasia La Plata. Podle starostlivé dcery s ním nyní není zacházeno jako s lidskou bytostí. „Není to normální. Zdaleka to není to, co si zaslouží. Modlete se za něj. Prosím!“

Giannina pak tátu přirovnala ke zkroušenému králi zvířat, který je uvězněný v kleci uvnitř zoologické zahrady. „Pamatujete si, že tu bývala zoologická zahrada, která vám dala možnost fotografovat se s obrovským lvem? Mohli jste jít dovnitř klece a skoro ho obejmout... Měli ho totiž na pilulkách. Jinak by nebylo možné ho takhle zkrotit!“

REBEL i HRDINA Maradona. Co o něm řekli Vízek nebo Siegl?

Maradona se v poslední době zotavuje z chirurgických operací. Jelikož má rozsáhlou artrózu, lékaři mu postupně musejí spravit obě kolena i ramena. A to mu po psychické stránce zrovna nepřidá na dobré náladě.