Lička o angažmá v Bělorusku: Je to tu divočina. S Brestem je blízko titulu | iSport.cz

Táta Verner, prezident Unie českých fotbalových trenérů, musí být pyšný. Nejen z Polska dobře ví, jak složité je prosadit se v zahraničí. Marcel Lička to zvládá na první pokus, v oblacích však nelétá. „Zaprvé ještě není hotovo a zadruhé se tady nálada mění jak anglické počasí. Uvidíme, co mi osud přinese,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium.

Vraťme se nejdřív na úplný začátek. Jak to, že Brest trénujete vy, a nikoli Diego Maradona?

„Když byl Radek Látal v květnu 2018 unáhleně odvolán impulzivním a ambiciózním prezidentem, měl jsem taky sbaleno. Ale boss chtěl, ať zůstanu, když mi běžela smlouva. A Radek mi to taky doporučil, protože tušil, že nějakou dobu bude stejně bez práce. Pak šel do Trnavy, mohl jsem jít s ním, ale klub mě nepustil. Vedl jsem tréninky a na lavičce byl jako hlavní kouč sportovní ředitel.“