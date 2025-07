PŘÍMO Z LONDÝNA | Po reprezentační kauze, kdy se omluvila z Billie Jean King Cupu a o stejném víkendu, co oslabený český tým neúspěšně bojoval o účast ve finálové fázi, nastoupila na turnaji ve Francii, je o Lindě Fruhvirtové opět slyšet. Tentokrát poutá pozornost výkony. Začátkem června se prodrala na trávě až do finále WTA turnaje nižší kategorie v Birminghamu, pak zvládla wimbledonskou kvalifikaci a po roce a půl se objevila v hlavní soutěži grandslamu.

V ní už sice v úvodním kole padla se zdatnou belgickou travařkou Elise Mertensovou (4:6, 2:6), přesto nevěšela hlavu. „Byl to slušný zápas. Ona tu vyhrála v deblu, letos má na trávě titul. Myslím, že se nemám za co stydět,“ hodnotila Fruhvirtová. „Do budoucna bych chtěla mířit výš, ale rozhodně se na to, kam teď můj tenis směřuje, koukám pozitivně,“ pokračovala dvacetiletá tenistka, jíž v živém žebříčku WTA patří momentálně 138. příčka.

Do hlavní soutěže grandslamu nakoukla poprvé od Australian Open 2024. To bylo také naposledy, co figurovala v elitní stovce pořadí WTA. Nyní se zdá, že kariéra někdejšího zázračného dítěte nabrala opět vzestupnou tendenci.

Podepsán je pod tím i ostřílený slovenský kouč Vladimír Pláteník (49 let), bývalý trenér hvězd jako Dominika Cibulková či Darja Kasatkinová. Na jaře s ním po pouhých dvou týdnech ukončila spolupráci hvězdná Britka Emma Raducanuová, tak oslovil někdejší velký talent z Česka. „Potkávali jsme se na turnajích několik let a chtěli to spolu dát dohromady už dřív. Když skončil s Raducanuovou, ozval se, že je volný. Tak jsme si říkali, proč to nezkusit,“ popisovala Fruhvirtová na tiskové konferenci ve Wimbledonu, na níž svou dospělou dceru doprovázel i otec Hynek.

Hovořila nervózně, během odpovědí lomila rukama. V zákulisí se proslýchá, že především kvůli náročným rodičům, s nimiž je složité vyjít, nevydrží v týmu žádný trenér dlouho. Dva měsíce s Pláteníkem si Fruhvirtová pochvaluje. „Myslím, že tohle jsem potřebovala. Práci dodává směr, tréninky mají myšlenku. Pracujeme na specifických věcech, není to tak, že jen od rána do večera boucháme do míčku. I při zápasech spolu hodně komunikujeme. Určitě mi může pomoct,“ popisuje změny.

Stále jí je jen dvacet. Ač za poslední dvě sezony vyklidila pozice, pokud by se dělal světový žebříček z tenistek mladších 21 roků, byla by v něm třináctá.

Již hodně mladá dokázala, co umí. V šestnácti postoupila do osmifinále turnaje v Miami, v sedmnácti vyhrála WTA turnaj v indickém Čennaí a prošla do 4. kola Australian Open. V osmnácti figurovala na 49. příčce pořadí WTA.

Pak začala stagnovat a propadat se. Nikdy však tak hluboko jako její osmnáctiletá sestra Brenda, která tenis už půl roku nehraje od lednového startu při kvalifikaci v Melbourne. Hovoří se o problémech v soukromí a napjatém vztahu s rodiči. V žebříčku se dívka, jež loni ve Wimbledonu vyřadila Mirru Andrejevovou, skutálí za dva týdny až do osmé stovky. V posledních týdnech se již ale Brenda vrátila do tréninkového procesu na pražské Spartě a v půlce července by mohla startovat na ITF turnaji v Olomouci.

Mezitím starší sestra Linda bojuje dál o vlastní tenisové štěstí. Úspěšná kvalifikace na grandslam a výhry v sedmi z posledních devíti zápasů jí dodávají sebedůvěru a motivaci. „Je to povzbuzení, moc zápasů za sebou jsem v posledních sezonách nevyhrávala. A mě vyhrávat baví,“ vypráví.

Nakonec i změna na kapitánské pozici v českém týmu pro BJK Cupu, v níž od příští sezony vystřídá po osmnácti letech Petra Pálu Barbora Strýcová, může znamenat narovnání vztahu vůči reprezentaci. „Teprve čas ukáže, jaké to bylo rozhodnutí. Pan Pála tam byl hrozně dlouho a všichni na to byli zvyklí. Je to samozřejmě velká změna, já na ni ale nemám zatím žádný názor.“